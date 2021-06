Paulina Sodi et Michelle Galván : rivales de meilleures amies

. / . Paulina Sodi (à gauche) et Michelle Galván

Après avoir été rivaux, ils sont désormais les meilleurs amis. C’est ce qu’assure Paulina Sodi à travers ses réseaux sociaux. “Au travail, il y a quelques années, nous étions en concurrence directe à Houston”, a écrit Sodi en légende avec Michelle Galván, qui a posté sur leurs réseaux. « Aujourd’hui, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je t’adore Michelle Galván”.

De son côté, Galván a publié la même photo quelques jours, lorsque Sodi a confirmé son entrée à Univision après son départ de Telemundo. “Ma Paulina Sodi ne fait pas seulement partie de ma famille, elle fait désormais partie de l’équipe Univision où nous la verrons tous les week-ends avec un autre grand du journalisme Felix De Bedout !”, a écrit Galvan sur son compte Instagram. « Cher ami, quel succès mérité, nous vous soutiendrons pour ce nouveau départ et ceux à venir ! Des choses extraordinaires arrivent à de bonnes personnes avec des principes comme les vôtres ! ❤️ Nous vous aimons très fort ! ».

La vérité est que les deux ont mené une vie parallèle et en 2021, ils ont coïncidé avec Univision.

Paulina Sodi était présentatrice de presse pour Telemundo à Houston en 2013

Paulina Sodi a rejoint KTMD-48 en tant que co-animatrice de Noticiero Telemundo Houston. Avant Telemundo Houston, Paulina était l’animatrice de Project 40 de TV Azteca à Mexico et a contribué à la production de documentaires et d’enquêtes spéciales pendant 7 ans. Auparavant, elle a été présentatrice sur Radio 13 Noticias et Grupo Imagen Radio, tout en écrivant pour les journaux Diario La Razón, Reforma et El Universal.

Michelle Galván était présentatrice de nouvelles pour Univision KXLN Houston en 2013

Alors que Sodi était présentatrice de nouvelles sur Telemundo, Michelle Galván est intervenue en tant que présentatrice de nouvelles pour Univision KXLN Houston.

Galván a rejoint Univision après Monterrey, au Mexique, où elle était présentatrice pour FORO TV, propriété de Televisa. Journaliste

a commencé sa carrière en tant que présentatrice météo sur TV Azteca à Monterrey, avant de passer à Televisa.

En 2017, Paulina Sodi est devenue la présentatrice de « Un Nuevo Día

Sodi a déménagé à Miami pour rejoindre l’émission matinale de Telemundo Un Nuevo Día en 2017. Après quatre ans, Sodi a quitté Telemundo. Le 5 mars dernier était la dernière fois que le présentateur est passé à l’antenne sur les écrans de Telemundo. “C’était d’un commun accord, Paulina Sodi a quitté son rôle de présentatrice pour Noticias Telemundo au début du mois. Nous apprécions son dévouement et ses contributions au réseau au cours des quatre dernières années et nous lui souhaitons le meilleur dans ses prochaines entreprises », a confirmé Telemundo dans un communiqué.

En 2017, Michelle Galván est devenue la co-présentatrice de Primer Impacto

Depuis mars 2017, Michelle est devenue co-présentatrice de Primer Impacto, selon son profil sur Univisión. Au cours de sa carrière, elle a reçu divers prix, dont 7 nominations et 3 Emmy Awards pour le journalisme, décernés par le chapitre Lone Star de la National Academy of Television Arts and Sciences.

Il ne fait aucun doute que Sodi et Galván ont plusieurs points communs dans leur vie de journalistes. Aujourd’hui, le destin les a réunis pour s’imposer comme journalistes d’une même chaîne. Ci-dessus, vous pouvez voir un peu de l’interview que Galván a fait avec Sodi.

