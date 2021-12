Paulinho déchaîne la folie à son retour aux Corinthians

15/12/2021 à 21:01 CET

Le retour de Paulinho aux Corinthians est l’une des nouvelles de l’année dans l’équipe de la ville. Celui qui a été joueur de Barcelone est une figure vénérée par La Fiel, le fan véreux du club de São Paulo, puisque, lors de sa première étape, entre 2000 et 2013, il a touché le ciel en remportant le premier (et unique) Libertadores (2011) , la deuxième Coupe du monde des clubs (2012) et un Brasileirao (2011), entre autres titres, avec Tite sur le banc.

Paulinho est arrivé ce mercredi au Parque Sao Jorge, le siège de Timao situé dans l’est de Sao Paulo, dans un camion aux couleurs du club. Là, il a été reçu par le président, Duilio Monteiro Alves, et a entamé une journée de vraie folie, au cours de laquelle il a été présenté comme le premier renfort de la saison 2022, qui débute en janvier en Amérique du Sud et au cours de laquelle Corinthians revient en Copa Libertadores de América. Le milieu de terrain international signe pour deux saisons (2022 et 2023) et portera le numéro 15.

L’ex du Barça arrive comme agent libre, avec la lettre de liberté sous le bras Puisqu’il a eu, en ce 2021, un pas fugace d’Al-Ahli, depuis l’Arabie saoudite, où il n’a passé que deux mois, après s’être dissocié de Guangzhou Evergrande, en raison de la grave situation financière que le club chinois, propriété d’un géant de la construction au bord de la faillite.

Paulinho correspond au profil des joueurs vétérans que Corinthians intègre depuis le milieu de cette année. En 2022, l’équipe dirigée par l’ancien joueur de Barcelone Sylvinho Vous pourrez vous entraîner avec un milieu de terrain avec trois footballeurs avec de nombreux kilomètres roulés qui sont arrivés à coût nul : Julien, Renato Augusto, qui a joué à un niveau extraordinaire, et Paulinho.

Au cours de cette période, le Timao a également incorporé Guillaume, qui a mis fin à son lien avec Arsenal, et à l’extrême, Roger Guedes, un footballeur de 25 ans très déséquilibré, qui lors de ses 19 premiers matches de championnat a inscrit 7 buts.

Le saut de qualité était évidente, et Timao sont passés de la lutte pour la permanence à la quatrième position et à l’obtention de l’une des places d’accès direct à la phase de groupes des Libertadores. L’arrivée de Paulinho renforce cette politique des Corinthians, qui cherche désormais un ‘9’ de qualité éprouvée. Et La Fiel rêve déjà d’une année où son équipe côtoiera à nouveau l’élite du football brésilien.