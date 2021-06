Paulinho “serait ravi” de revenir à Barcelone

L’ancien milieu de terrain de Barcelone Paulinho est apparemment intéressé par un retour à Barcelone. Le joueur de 32 ans a passé les trois dernières saisons à jouer pour Guangzhou en Chine.

Paulinho a passé un an au Barca entre 2017-18 et faisait partie intégrante de l’équipe remportant un titre en Liga et la Copa del Rey. Il a ensuite été prêté à la Chine avant de rendre l’accord permanent.

Il a été interrogé sur son désir de retourner au Camp Nou cette semaine.

« Le Barça est une équipe que je connais bien. J’y ai passé une année inoubliable, tant au club qu’en ville, et nous avons remporté la Ligue et la Copa del Rey. Si j’avais une autre chance, et que c’était quelque chose de bien pour moi et ma famille, j’en serais ravi. “Pour moi, le thème de l’argent ou de la durée du contrat serait un problème, ils ne l’ont jamais été, et encore moins si le Barça est l’équipe qui appelle. « Je l’ai déjà montré en quittant Guangzhou pour m’y rendre pour beaucoup moins que ce qui est perçu en Chine. “L’argent n’a jamais été au premier plan de ma carrière, donc ce ne serait pas un problème d’y revenir. De plus, le club n’aurait pas à payer de frais de transfert pour moi. Paulinho | La source

Qu’en pensez-vous tous ? Le Barça devrait-il faire un pas pour ole Paulinho?