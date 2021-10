Paulo Costa et Marvin Vettori reviennent après Adesanya

Paulo Costa et Marvin Vettori reviennent à l’action ce samedi. Les deux s’affrontent dans l’événement principal de l’UFC Las Vegas 41 Et ils viennent avec le même précédent : ils viennent de perdre contre Israel Adesanya pour le championnat des poids moyens de l’UFC. Ils sont numéro deux et cinq du classement. Ils reviennent dans un procès qui pourrait les remettre dans la course à la ceinture. Ils doivent gagner et attendre l’évolution du reste des mouvements de la division… même si l’option n’est pas exclue.

Par conséquent, les deux savent ce qu’ils sont en jeu, surtout Costa. Le Brésilien de 30 ans n’a plus combattu depuis septembre 2020. De longue date dans laquelle deux combats sont tombés (avril et août). Il a besoin d’avoir de la continuité et de démontrer à nouveau les armes qui l’ont conduit au titre. Jusqu’à présent, il a déjà échoué. Il est arrivé très tard à Las Vegas et a donné une partie de son sac à son adversaire pour combattre à un poids contractuel. Pour sa part, Vettori a combattu le champion en juin et est de retour. L’Italien de 28 ans a été un habitué ces derniers temps et ne veut pas perdre cette dynamique. Contre Adesanya, il a vu une séquence de cinq victoires interrompue (la défaite précédente avait également été contre le même adversaire), peut-être que son chemin est un peu plus long.

Pour ce plus grand rodage et après le gâchis de poids, Vettori est le favori des paris. À court terme, il a été plus solvable, mais avant Adesanya, il ne faut pas oublier que Costa s’est émerveillé du KO par drapeau. Le combat sera un duel de styles. Le Brésilien cherchera à assommer et l’Italien s’emparera et maintiendra le combat au ras du sol pour gagner en domination et en rounds.. Le crash est clair et la distance que le Brésilien a peut-être perdue est peut-être la clé. Le « jeu » dans lequel se déroule le duel sera la clé. Costa et Vettori veulent se racheter et rêver à nouveau. Ils n’ont qu’à gagner.