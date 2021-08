Paulo Costa explique pourquoi il s’est saoulé avant de se battre pour le titre

Paulo Costa | Image : Joe Scarnici / .

Paulo Costa a perdu contre Israel Adesanya pour le titre mondial des poids moyens de l’UFC à l’UFC 253 lors de sa pire performance. Non seulement il n’a pas pu remporter le championnat, mais il a terminé invaincu et a été éliminé sans trop de complications pour le monarque. Après le combat, le Brésilien a reconnu que la nuit avant qu’il ne s’enivre de vin.

Paulo Costa s’est saoulé avant l’UFC 253

S’adressant récemment à ESPN, Paulo Costa a donné une explication : « Ma perte de poids a été très difficile, mais elle l’est toujours. Le problème, c’est qu’à Abu Dhabi, le combat a lieu le matin, pas la nuit. Donc, vous obtenez une nuit de plus (de récupération). Et ce qui s’est passé, c’est qu’après ma perte de poids, j’ai très bien récupéré. Mais ensuite je me suis entraîné si dur. J’étais tellement confiant que je me suis entraîné dur. Je me suis entraîné plus que recommandé après une réduction de poids. Et je pense que cela a créé beaucoup de problèmes dans mon corps. J’ai eu beaucoup de crampes et beaucoup de mal à dormir« , a déclaré Costa.

« J’avais décidé de me battre. Je ne laisserais pas ce combat se terminer. Après que le physiothérapeute ait quitté ma chambre, je suis allé me ​​coucher mais je n’ai pas pu m’endormir. J’ai essayé la mélatonine, mais ça n’a pas marché. Parfois j’utilise un verre de vin quand je ressens beaucoup de stress, ça m’a un peu aidé, mais seulement un verre, quand j’ai le temps de le sortir de mon corps. Mais c’était trop tard. J’étais désespéré de m’endormir», a expliqué Paul Costa.

