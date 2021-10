Paulo Costa explique que le biceps blessé a causé un gain de poids après une perte exténuante contre Marvin Vettori à l’UFC Vegas 41

L’événement principal de l’UFC Las Vegas 41 a vu Marvin Vettori et Paulo Costa se battre pendant cinq rounds.

Deux hommes qui ont échoué contre le champion des poids moyens Israel Adesanya dans le passé se sont battus aux poids légers cette fois-ci, car Costa a admis qu’il ne pouvait pas atteindre la limite des poids moyens de 185 livres.

Malgré le changement de poids tardif, Marvin Vettori a gagné

À l’origine, il a été réaffecté en tant que poids de capture de 195 livres, mais seulement 24 heures avant les pesées officielles, il s’agissait d’un combat de 205 livres.

C’était un combat exténuant et limace que Vettori a surmonté avec une décision unanime. Il n’y avait peut-être qu’un seul round dans le combat, mais Costa s’est vu retirer un point pour un coup d’œil illégal.

Costa dit que la raison pour laquelle il a tellement manqué de poids était à cause d’une blessure qui a interrompu son camp d’entraînement à un moment donné.

« Je suis venu un peu plus haut [in] poids parce que je devais arrêter quelques semaines d’entraînement », a déclaré Costa, qui a précisé que la blessure était au biceps gauche lors de la conférence de presse d’après-combat pour l’événement de samedi à Las Vegas.

Paulo Costa à un peu moins de 205 livres

« Le seul problème est que j’ai perdu ce combat, donc cela ressemblera à une excuse », a-t-il déclaré en riant. « Je n’ai aucune excuse pour quoi que ce soit. J’ai fait du bon travail là-bas – Marvin aussi.

« Félicitations à lui, et à moi, je pense. Mais j’ai eu quelques problèmes pour ne pas venir ici avec mon poids habituel.

Costa n’a offert aucune excuse ce soir-là, mais de nombreux fans se souviennent de son explication de boire du vin avant sa perte de titre contre Adesanya.

Ce n’est pas le premier problème de Costa avec son biceps gauche, cependant. En octobre 2019, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer le muscle ; il a dit par la suite qu’il se battait contre la blessure depuis 2018.

Marvin Vettori et Paulo Costa ont joué le marteau et la pince pendant cinq tours complets

Son rétablissement après cette opération a retardé son combat pour le titre contre le champion Adesanya, c’est pourquoi le Last Stylebender s’est plutôt défendu contre Yoel Romero à l’UFC 248.

Mais Costa s’est-il senti mal de forcer Vettori à déplacer du poids avec lui dans un délai aussi court ?

« Non, non, pas du tout », a-t-il dit. « Non bien sûr que non, [I didn’t feel bad about that]. Je suis venu ici et l’UFC a suggéré de se battre à un poids attrape ou 205, et j’ai juste dit oui, allons-y.

« Je me fiche du poids. C’est un combat loyal. Les deux gars ont pris du poids le même jour à la même limite, alors quoi de plus juste que ça ? »

Ailleurs sur la carte, le poids léger britannique et partenaire d’entraînement de Leon Edwards, Jai Herbert, a remporté sa première victoire à l’UFC à la troisième tentative avec un KO au premier tour de Khama Worthy.