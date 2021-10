Paulo Costa fait une déclaration après sa défaite contre Marvin Vettori

Paulo Costa contre Marvin Vettori à l’UFC Vegas 41

Paulo Costa parle de sa défaite contre Marvin Vettori dans le combat principal de l’UFC Vegas 41, cette fois avec une déclaration (via Instagram). Auparavant, le Brésilien s’était exprimé ainsi lors de la conférence de presse après l’événement, anticipant qu’il pourrait poursuivre sa carrière à 205 livres :

« Merci Seigneur, merci à tous pour votre soutien. Je pense que j’ai fait plus de dégâts à mon adversaire et donc j’aurais dû gagner, mais pour ne laisser aucun doute, j’ai dû obtenir le KO. Malgré cela, je n’ai pas fait assez pour me sentir vainqueur, je suis très critique envers moi-même car je connais mon potentiel.. Je ferai en sorte de ne pas laisser le soin aux juges la prochaine fois. Je vais corriger ce dont j’ai besoin et continuer à être agressif et énergique. Louez Dieu toujours, amen.