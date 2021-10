Paulo Dybala égale Platini au but de la Juventus contre l’Inter

25/10/2021 à 17h50 CEST

Après avoir hérité du numéro 10 du Juventus et affronter les gallons du deuxième capitaine de l’équipe, l’Argentin Paulo Dybala égalé ce dimanche, avec son penalty contre l’Inter Milan, le 104 buts en tant que Juventin du Français Michel Platini, véritable légende du club turinois.

Dybala est revenu pour concourir dans San siro après presque un mois d’arrêt en raison d’une blessure musculaire et n’a pas tremblé de onze mètres, en battant le but slovène Samir Handanovic avec un tir en plein milieu qui lui a permis de faire un pas de plus vers une place indélébile dans l’histoire de la Juventus.

Le « Joyau », qui aura 28 ans le 15 novembre, il a fallu sept saisons et 261 matchs pour atteindre ce nombre d’objectifs, tout en Platini l’a fait en cinq et 224 matchs.

Dybala, avec plus de titres Platini, mais sans la Ligue des champions

Dybala est arrivé à la Juventus en 2015, signé pour 40 millions d’euros de Palerme, et a remporté douze trophées avec l’équipe de Turin : cinq titres de champion, quatre coupes d’Italie et trois supercoupes d’Italie. Platini a joué pour la Juventus de 1982 à 1987, période au cours de laquelle il a remporté sept trophées: une Coupe d’Europe, une Coupe Intercontinentale, une Recopa, deux ligues et une Coupe d’Italie.

Atteindre 104 objectifs avec le maillot « bianconera » représente un autre exploit prestigieux pour un Dybala qui, après avoir été sur le point de quitter la Juventus il y a deux saisons, alors qu’il était dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, il a retrouvé son premier rôle dans l’équipe.

L’attaquant argentin continue d’enrichir sa carrière à la Juventus et a hérité en 2017 du numéro élastique 10, un numéro que Platini lui-même portait autrefois, à l’Italien. Alessandro del Piero, l’Argentin Carlos Tévez ou français Paul Pogba.

Dybala vient d’une saison à oublier

L’Argentin cherche à retrouver sa meilleure forme après une saison dernière très négative, alourdi par les blessures où seulement il a pu jouer 26 matchs et a marqué cinq buts. Il a également raté les moments clés de la saison dernière, notamment les matchs aller et retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, au cours desquels la Juventus a été éliminée contre Porto.

Avec le but de ce dimanche contre l’Inter, Dybala a sauvé un point précieux pour les bienconeri, qui se classent sixième du classement, à dix points des deux leaders, les Naples et le Milan.

Le nombre 10 est également devenu le premier joueur de la Juventus capable de marquer dans trois matchs consécutifs contre l’Inter Milan, l’un des rivaux historiques de la « Vecchia Signora ».