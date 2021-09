Paulo Dybala quitte le terrain en larmes après une blessure qui pourrait entraîner un affrontement entre la star de la Juventus et Chelsea en Ligue des champions

L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala a quitté le terrain en larmes après s’être blessé lors d’une victoire 3-2 contre la Sampdoria, ce qui pourrait signifier qu’il ratera le match de mercredi contre Chelsea en Ligue des champions.

L’Argentin, qui a été chargé de remplacer Cristiano Ronaldo dans le trio de tête de la Juventus après le retour du légendaire attaquant à Manchester United cet été, a marqué le premier but du match.

.

Paulo Dybala n’a pas pu retenir ses larmes

Cependant, il a été contraint de quitter à peine 10 minutes plus tard après avoir contracté une blessure musculaire lors d’un défi assez anodin avec Fabio Depaoli.

Lorsqu’il a été remplacé, Dybala était visiblement ému et a dû être réconforté par son coéquipier Alvaro Morata.

Morata, lui-même, s’est blessé et il est également incertain pour le match contre Chelsea – qui le verrait manquer le choc contre son ancienne équipe.

Le patron Massimiliano Allegri se tournera probablement vers l’ancien homme d’Everton, Moise Kean, pour mener la ligne de son équipe.

Dybala s’est excusé d’avoir quitté le terrain en raison d’une blessure sur Twitter et a insisté sur le fait qu’il voulait revenir dès que possible.

Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possible 💪🏼 pic.twitter.com/glwmH7B3bz

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 26 septembre 2021