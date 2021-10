Paulo Fonseca, but de Newcastle pour le banc

20/10/2021 à 18:06 CEST

Arnau montserrat

Après la première étape, qui consistait à licencier Steve Bruce, Newcastle s’est déjà mis au travail pour trouver un remplaçant au plus vite. La liste des entraîneurs qui sont passés par St.James’ Park ces dernières semaines n’est pas terminée mais, selon ‘Sky Sports’, les pies sont déjà claires sur l’objectif numéro un pour leur banc.

Il s’agit de Paulo Fonseca. L’entraîneur italien a formé le Rome jusqu’en juin de cette année, quand il a été licencié et remplacé par José Mourinho. Ses plus grands succès, cependant, sont venus en Ukraine, où il a entraîné le Shakhtar Donetsk pendant trois saisons où il a réalisé le doublé championnat et coupe dans les trois.

Contacts cette semaine

L’ancien entraîneur de Porto et du Sporting de Braga, est celui choisi par le fonds saoudien et, toujours selon ‘Sky Sports’, les deux parties auront les premiers contacts tout au long de cette semaine.

Si finalement c’est Fonseca qui atterrit sur le banc ‘pie’, le Portugais a pour mission de sauver l’équipe. Cinq défaites et trois nuls en Premier League jusqu’à présent qui placent Newcastle dans l’avant-dernière position. « La meilleure façon de défendre est d’avoir le ballon & rdquor;. Il a expliqué clairement sa philosophie dans une interview avec ‘The Telegraph’.