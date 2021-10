Paulo Fonseca premier favori pour Newcastle United Job

Venant de se séparer de Steve Bruce par « consentement mutuel », la recherche managériale de Newcastle United est en cours. En quelques heures à peine, le moulin à rumeurs concernant le remplacement de Bruce a commencé, Paulo Fonseca devenant le premier favori, selon Matt Law et Sam Wallace du Telegraph. Les journalistes du Telegraph ont également rassuré que, malgré les liens avec le manager forma Roma, d’autres options, telles que Frank Lampard, n’ont pas été exclues.

C’est sans aucun doute une décision que les propriétaires de Newcastle doivent prendre, alors qu’ils cherchent à transformer les Magpies en champions du monde. Prenez cette décision erronée et, tout à coup, la chronologie vers ce statut de champion du monde est considérablement ralentie. Au cours des prochains jours, il sera certainement intéressant de voir qui entrera.

Paulo Fonseca favori pour Newcastle United Job, mais d’autres ne sont pas exclus

Newcastle devrait-il embaucher pour un relégation ?

Jusqu’en janvier, quiconque se présente au poste de Newcastle doit jouer avec la main qui lui a été distribuée. Et c’est là que les problèmes pourraient commencer. L’équipe actuelle de Newcastle est destinée à une bataille de relégation, au moins jusqu’à l’ouverture du marché des transferts. Alors, la question doit être posée, serait-il sage de faire appel à un manager comme Fonseca, qui n’a pas une once d’expérience dans la lutte pour survivre à la chute ?

C’est très bien que Fonseca ait dirigé des joueurs comme le Shakhtar Donetsk, où il a remporté trois championnats ukrainiens et des coupes ukrainiennes d’affilée. Mais, Newcastle n’a pas besoin de l’expérience d’un vainqueur de titre ; ils ont besoin de l’expérience d’un spécialiste de la survie. La plus grande catastrophe qui pourrait arriver à Newcastle cette saison est la relégation. Éviter la chute devrait être le premier et le plus important objectif avant que les grands projets ne soient mis en œuvre.

Compte tenu du début de saison de Newcastle – aucune victoire en huit et trois points de retard sur la sécurité – le limogeage de Bruce était certainement juste. Pourtant, où vont les Magpies à partir d’ici est incroyablement important en ce qui concerne la façon dont ils progressent finalement.

