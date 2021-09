Paulo Fonseca révèle que lui et le chef de Tottenham, Fabio Paratici, n’étaient pas d’accord sur le football défensif, ce qui lui a coûté le poste de manager des Spurs

Paulo Fonseca a révélé que la demande de Fabio Paratici pour un entraîneur plus défensif lui a coûté le poste de manager de Tottenham cet été.

Après avoir limogé Jose Mourinho vers la fin de la saison dernière, le club a commencé sa longue recherche pour trouver un nouveau patron, qui s’est finalement soldée par la nomination de Nuno Espirito Santo.

GETTY

Après plusieurs semaines de recherche, les Spurs ont nommé Nuno comme leur nouveau manager

Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Julian Nagelsmann, n’étaient que quelques-uns des présélectionnés pour le poste.

Un autre candidat aurait été très proche de prendre la sellette aux Spurs était l’ancien manager de Roma et Shaktar Donetsk Fonseca.

Dans une interview avec The Telegraph, le manager portugais a révélé à quel point il était proche de rejoindre le club uniquement pour le passage à la panne à la 11e heure sur ses plans pour l’équipe.

Alors que l’accord se rapprochait, le président Daniel Levy a acquis l’ancien homme de la Juventus Paratici, qui supervise les transferts, entre autres.

.

Fonseca aurait été le manager des Spurs si lui et Paratici avaient vu les yeux dans les yeux

Fonseca a déclaré que “l’accord était conclu”, mais c’est Paratici qui l’a empêché de rejoindre car ce dernier voulait que le manager joue un football plus défensif.

« L’accord a été conclu. Nous préparions la pré-saison et Tottenham voulait un entraîneur offensif », a-t-il déclaré.

« Ce n’était pas annoncé mais nous avions prévu des joueurs de pré-saison. Mais les choses ont changé quand le nouveau directeur général est arrivé et nous n’étions pas d’accord avec certaines idées et il a préféré un autre entraîneur.

« J’ai quelques principes. Je voulais être coach des grandes équipes mais je veux le bon projet et un club où les gens croient en mes idées, ma façon de jouer, et cela ne s’est pas produit avec le directeur général.

« C’est ce que le président et le directeur sportif (Steve Hitchen) ont demandé. Construire une équipe capable de jouer un football attrayant et offensif et j’étais prêt pour cela. Je ne peux pas être autrement. Toutes mes équipes auront ces intentions. A Rome ou au Shakhtar en Ligue des champions contre les plus grandes équipes, je n’envoie pas mes équipes défendre près de leur propre surface.

.

Paratici a un gros travail à faire pour reconstruire les Spurs et ne croyait pas que Fonseca était l’homme pour les aider à atteindre ses objectifs

À juste titre, le début de saison du club a incarné son processus de gestion.

Sur le terrain, les Spurs ont très bien commencé avec trois victoires lors de leurs trois premiers matches de championnat sans encaisser de but, mais depuis lors, ils ont subi de lourdes défaites contre Crystal Palace et Chelsea.

L’homme de Paratici, Nuno, est déjà sous pression et doit éviter la défaite lors de son énorme affrontement contre ses rivaux Arsenal dans le nord du Derby de Londres après avoir subi ces défaites consécutives 3-0.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici