Paulo Sousa critique la pelouse de La Cartuja avant d’affronter l’Espagne

18/06/2021 à 20h25 CEST

Samedi prochain à 21h00, la Pologne et l’Espagne se rencontreront à La Cartuja dans un match mémorable pour les deux après la victoire de la Suède. Lors de la conférence de presse précédant le match, Pualo Sousa, entraîneur de l’équipe nationale polonaise, a notamment déclaré que le gazon n’est pas de première classe : “Ils font tout leur possible pour récupérer le gazon et nous allons tous les deux jouer dans le même terrain, il sera donc équilibré. Ce n’est pas en mauvais état, mais ce n’est pas une pelouse de première classeAu cours de la séance d’entraînement, les footballeurs polonais ont testé et piétiné pour lui donner de la cohérence, mais comme indiqué, il tient debout.

A propos de la réunion, il a déclaré que : “On sait qu’on va avoir moins de possession que l’autre jour, car on est face à une équipe très technique. Nous travaillons toujours pour gagner les matchs, même les plus difficiles comme celui de demain, donc nous ferons de notre mieux et ferons de notre mieux pour affronter l’Espagne.”

Votre arme la plus meurtrière

Pour Sousa, Lewandowski était à un très bon niveau, mais avec 10, bien sûr, il avait d’autres tâches à accomplir. Cela a influencé : « Il n’a pas assez joué contre la Slovaquie. Vous vous concentrez sur les aspects individuels, sur ce que le joueur fait avec le ballon, mais il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé plus que d’habitude avec dix joueurs. Concernant les propos de Ferran, ce n’est pas ma façon de communiquer, car il faut avoir du respect, mais je comprends que les Espagnols seront contents

“Nous accordons peu de chances”

Il reconnaît qu’ils ont été doux contre la Slovénie, mais prévient aussi qu’ils n’ont pas l’habitude de faire des erreurs : “Au niveau statistique, nous donnons très peu de chances à nos rivauxMais contre la Slovaquie, ils ont marqué un but sur le premier tir. Maintenant, nous devons montrer notre force et notre agressivité à tout moment. Nous ne pouvons pas créer des occasions de marquer pour l’adversaire. Nous créons toujours des occasions et marquons presque toujours. Plus nous sommes agressifs, plus nous avons de chances de gagner”

Au niveau tactique

Au niveau tactique, il sait comment aborder le match : « Nous n’allons pas changer beaucoup de joueurs, nous allons changer au niveau stratégique, car nous allons avoir un rival différent de la Slovaquie. L’Espagne ne va pas le faire. donnez-nous autant de position. Nous devons défendre avec une ligne basse et avec une ligne liée et nous devons savoir comment le blesser dans les transitions. Il faudra aussi passer des moments avec le ballon.”