Paulo Sousa, nouvel entraîneur de Flamengo

29/12/2021 à 21:53 CET

Le feuilleton luso-brésilien est terminé. Flamengo a officialisé l’embauche de Paulo Sousa comme nouvel entraîneur pour les deux prochaines saisons : 2022 et 2023. L’entraîneur portugais de 51 ans a été démis de ses fonctions d’entraîneur de la Pologne et arrivera à Rio de Janeiro la semaine prochaine pour commencer à planifier la pré-saison.

Le vice-président du football de la ‘Fla’, Marcos Braz, accompagné de l’exécutif, Bruno broche, s’était rendu au Portugal pour tenter de convaincre Jorge Jésus de revenir à Rio Negro, où il a remporté cinq titres (dont la Copa Libertadores de América) entre 2019 et 2020.

Cependant, le « monsieur », comme on l’appelle au Brésil, n’a pas voulu démissionner en tant qu’entraîneur de Benfica et Flamengo ne l’a pas attendu. Son limogeage, après une blessure avec le groupe des incarnés, n’a pas changé la feuille de route des Brésiliens, qui ne voulaient pas rompre le pacte verbal avec lequel ils étaient arrivés avec Paulo Sousa.

Dans le même temps, l’ancien joueur de l’Espanyol avait déjà pris la décision de démissionner de son poste de sélectionneur de la Pologne., ce qui a fait très mal à la fédération polonaise, compte tenu du fait qu’en mars il y a le différend contre la Russie du premier tour des barrages pour aller à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de Mengão. Ou le Portugais, 51 ans, assinou sous contrat comme Rubro-Negro pour deux saisons. O treinator ne commandait pas la Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw – Flamengo (@Flamengo) 29 décembre 2021

« C’est un message pour le plus grand ‘escroc’ du monde. Avec une grande fierté et satisfaction, je représenterai un club avec la grandeur incomparable de Flamengo. Il est temps de travailler dur pour apporter de la joie, des titres et se rapprocher encore plus : le 40 millions de fans avec toute l’équipe. Nous jouerons ensemble. Salutations rubronegros « , a exprimé Sousa dans une vidéo diffusée par Flamengo sur les réseaux sociaux.

Le principal défi de Sousa sera sans aucun doute de savoir comment gérer la longue ombre de Jorge Jesus, quelque chose que tous les techniciens qui sont passés par Flamengo ont dû faire après leurs adieux… et d’autant plus que l’entraîneur de Benfica pourrait finir par signer pour At. Mineiro, actuel champion du Brasileirao et de la Copa do Brasil, après la frayeur de Cuca.