‘Paura’, les sons d’horreur italiens des archives de CAM Sugar, annoncés

Paura, une nouvelle collection de bandes originales d’horreur italiennes rares et inédites remasterisées à partir des archives de CAM Sugar, sortira le 1er octobre 2021. La compilation époustouflante, qui comprend 11 pistes inédites, explore les nombreux visages du cinéma d’horreur italien et leurs bandes sonores, allant des caractéristiques ésotériques et surnaturelles des années 1970 aux films slasher et splatter des années 1980.

Paura présente des compositeurs dont Ennio Morricone

Paura comprend certaines des compositions les plus créatives et terrifiantes jamais écrites pour les films d’horreur italiens et présente des compositeurs bien connus, dont Ennio Morricone, Riz Ortolani et Stelvio Cipriani, ainsi que des personnalités oubliées qui ont représenté l’épine dorsale du cinéma italien, notamment Daniele. Patucchi, Marcello Giombini et Berto Pisano. Parmi les invités d’exception figurent Edda Dell’Orso, chanteuse d’Ennio Morricone, et Goblin, le groupe de rock progressif réputé pour sa collaboration avec Dario Argento.

Le premier single de Paura, ‘Giallo in Tensione’, un morceau inédit de Daniele Patucchi de la bande originale Frankenstein ’80 (1972), sortira le 20 août 2021.

“Bargain with the Devil #3” de Franco Micalizzi, de Chi Sei?, qui a été échantillonné par la légende du hip-hop Pete Rock dans la chanson “After the Storm” de Kali Uchis avec Tyler The Creator et Bootsy Collins, l’un des nombreux morceaux de CAM’s archives à échantillonner par des artistes contemporains de renom, est également présenté sur Paura, sorti pour la première fois en vinyle.

Un voyage hypnotique et sonore dans un labyrinthe de peur

Paura propose un menu éclectique de délices d’horreur italiens comprenant des voix énigmatiques, des berceuses enfantines, des mélodies romantiques, des rythmes obsessionnels, des percussions envoûtantes et des synthétiseurs menaçants, créant un voyage hypnotique et sonore dans un labyrinthe de peur.

Entre la fin des années 50 et le milieu des années 80, l’horreur italienne, l’un des genres les plus emblématiques et les plus acclamés mondialement de l’histoire du cinéma, a fasciné le monde bien avant de devenir le principal concurrent du cinéma américain. Leurs bandes sonores, comme les films eux-mêmes, ont été collectées et vénérées au fil des ans par un fandom culte à travers le monde. Leur attrait est le résultat de leur approche souvent artisanale, de leur attitude underground et de leurs innovations musicales et cinématographiques révolutionnaires.

CAM Sugar est sans aucun doute le catalogue le plus complet et le plus représentatif de bandes originales italiennes, et le lauréat de plus de 500 prix internationaux, dont l’Oscar de la meilleure musique originale pour Il Postino.

Paura sortira sur 6 CD digipak et vinyle gatefold 2LP éclaboussé de rouge le 1er octobre 2021 et un coffret tombstone de luxe en édition limitée sortira le 15 octobre 2021 – pré-commandez ici.

