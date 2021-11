Pause de la ligue pour Sunderland alors que les Black Cats accueillent Mansfield Town en FA Cup

Sunderland fait une pause dans le football de la ligue ce week-end alors qu’ils divertissent Mansfield Town au Stadium of Light lors du premier tour de la FA Cup. Les Black Cats ont subi des trois derniers matchs désastreux et ce samedi pourrait être une pause bienvenue en championnat pour Sunderland – s’ils gagnent.

Bienvenue dans la ligue pour Sunderland alors qu’ils cherchent à progresser en FA Cup

Une mauvaise forme a besoin d’être traitée et la confiance est rétablie

Après un début de saison impressionnant où l’équipe new-look de Lee Johnson ressemblait à de véritables prétendants au titre, les résultats et les performances ont fortement faibli. Une première défaite à domicile de la saison contre Charlton Athletic, alors modeste et sans manager, a été suivie de défaites successives à l’extérieur où l’équipe a capitulé, perdant 5-1 à Rotherham United et 3-0 à Sheffield mercredi.

Samedi, c’est l’occasion de retrouver le chemin de la victoire contre Mansfield, l’équipe de League Two. Lee Johnson devrait apporter un certain nombre de changements pour donner une pause à certains joueurs et donner aux autres la chance de briller et de se frayer un chemin dans la première équipe.

Une victoire et une bonne performance pour les Black Cats sont indispensables pour mettre un terme à leurs récents mauvais résultats. Certains fans ont remis en question la capacité de l’équipe à se battre pour la promotion et également l’entraîneur-chef Lee Johnson. Une victoire aiderait à apaiser tout mécontentement et donnerait au club le coup de pouce dont il a besoin avant la reprise du football en championnat.

Lee Johnson à la recherche d’une réponse

S’exprimant après les deux récentes défaites à l’extérieur et avant le match de la FA Cup, l’entraîneur-chef de Sunderland Lee Johnson dit qu’il attend une réponse de son équipe.

Il a déclaré: «Oui, nous sommes déçus, mais c’est ainsi que nous réagissons. Nous voulons gagner tous nos matchs. Nous essayons de créer une culture gagnante, la ligue est la plus importante, mais nous avons remporté chaque match de coupe depuis Mansfield la saison dernière.

«Je tiens à souligner que nous donnons tout ce que nous avons pour gagner le match.

« Aucune partie de lui n’entre dans le match à moitié, que ce soit Arsenal ou Mansfield, nous allons donner la meilleure version de nous-mêmes, ce que nous n’avons pas fait lors des derniers matchs. »

Peau de banane potentielle?

Sunderland affrontera Mansfield au Stadium of Light au premier tour de la FA Cup pour la deuxième saison consécutive. En 2020, le nouveau manager du Stag, Nigel Clough, né à Sunderland, a causé plus de misère au manager des Black Cats à l’époque, Phil Parkinson, alors qu’ils enregistraient une victoire 1-0.

Sunderland a maintenant une équipe presque entièrement nouvelle avec de nombreuses acquisitions et des jeunes promus dans l’équipe première. Il s’agit d’une peau de banane potentielle pour l’équipe de Lee Johnson en raison de leur forme récente. Cependant, ils affrontent une équipe de Mansfield avec seulement trois victoires en championnat toute la saison et occupent actuellement la 20e position de la Ligue deux.

Town a enregistré sa première victoire depuis le 14 août le week-end dernier en battant Tranmere Rovers 2-0. Le patron Nigel Clough a insisté sur le fait que son équipe ne se rendra pas à Wearside juste pour rattraper les chiffres.

S’adressant à iFollow Stags, il a déclaré: « J’espère que nous pourrons nous détendre et jouer sur le dos d’une victoire. Nous voulons continuer à bien jouer, pas seulement pour la FA Cup, mais aussi après.

« Nous ne mettrons pas la moitié d’une équipe dehors. Nous irons là-bas pour gagner. Nous devons juste continuer à jouer comme nous l’avons fait ces dernières semaines. [In] Lors de nos trois dernières performances, nous méritions d’avoir sept points au lieu de quatre sur neuf. »

Photo principale

Intégrer à partir de .