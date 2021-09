Pause de travail de 10 jours, congés de bien-être illimités et plus : comment Meesho et d’autres cos donnent la priorité au bien-être des employés

Vidit Aatrey, Fondatrice et PDG, Meesho

Dans une initiative unique en son genre, Meesho déploie une démarche axée sur le bien-être pour permettre aux employés de se déconnecter grâce à sa politique « Reset and Recharge » ! Le travail à domicile a sans aucun doute été une décision bienvenue pour la plupart des employés. Les travailleurs sont plus à l’aise de travailler dans le confort de leur foyer où ils peuvent profiter de leur travail avec bonheur et passer du temps de qualité avec la famille. La culture à distance a amené les employés à se concentrer sur le travail et la santé en tandem. La transition n’a pas été si simple avec des personnes faisant face au nouvel environnement, une nouvelle normalité, une nouvelle culture de travail et se retirant complètement du monde extérieur. La nouvelle normalité a également déplacé l’attention vers le bien-être mental et les discussions sur le sujet ont également commencé à s’intensifier.

Les organisations promeuvent de plus en plus l’importance de la santé mentale de leurs travailleurs. Avec des heures de travail dépassant rapidement, les entreprises ont introduit une multitude d’options pour les employés afin qu’ils puissent faire une pause dans leur travail en donnant la priorité au bien-être général de la main-d’œuvre.

Dans l’un de ces cas, Meesho, une place de marché en ligne, a récemment annoncé une pause de 10 jours à l’échelle de l’entreprise pour permettre aux employés de se débrancher du travail du 4 au 14 novembre, mettant en œuvre sa politique de « réinitialisation et de recharge ». Vidit Aatrey, fondateur et PDG, Meesho a annoncé la nouvelle sur ses plateformes de médias sociaux Twitter et LinkedIn. “Meesho va faire une pause à l’échelle de l’entreprise du 4 au 14 novembre”, lit-on dans la déclaration officielle de la page Twitter officielle de l’entreprise.