Pause en famille, heureusement pour Jenni Rivera.

La chanteuse Jenni Rivera a travaillé sans relâche sur sa grande passion : la musique. Tous ses efforts ont porté des fruits précieux, une carrière réussie et un immense héritage pour la musique régionale mexicaine qui reste plus latent que jamais. Cependant, après sa mort le 10 décembre 2012, l’empire qu’il a construit a fait l’objet de divers différends et désaccords entre sa famille, qui ont atteint l’un de leurs points les plus tendus au moment même où les fans s’apprêtent à commémorer le 9e anniversaire du chanteur. mort tragique.

Cela a été confirmé par la fille aînée de l’artiste, Chiquis Rivera, dans la diffusion de son podcast Chiquis and Chill, où elle a parlé en détail des divers conflits auxquels sa famille a été confrontée en raison de l’administration de la fortune de sa mère, qui, après la mort soudaine de l’artiste tomba entre les mains de sa sœur Rosie, qu’elle avait nommée son exécutrice testamentaire.

Après avoir confirmé qu’il était vrai qu’il avait pris ses distances avec sa tante Rosie et son oncle Juan, Chiquis a affirmé que la faillite s’était produite après que son frère Jhonny – soutenu par elle – avait demandé des comptes à Rosie Rivera par l’intermédiaire d’un avocat pour savoir comment l’argent du chanteur avait été traité.

«Nous avons eu des doutes pendant longtemps, mais je ne voulais pas entrer dans ce sujet parce que je savais que cela poserait des problèmes. En janvier 2021, j’ai décidé d’écouter mon frère et d’engager un avocat pour savoir comment étaient les finances des entreprises et le fonds laissé par ma mère. Johnny est celui qui a traité avec l’avocat, et ce qu’il a demandé (à ma tante) n’était pas un audit, mais une comptabilité. En tant que bénéficiaire, il a le droit de le demander et ma tante Rosie avait l’obligation de nous donner cette information annuellement, mais elle ne l’a jamais fait (…) et quand nous l’avons demandé, un grand émoi s’est créé et nous n’avons pas compris Pourquoi. Je pense que celui qui ne fait rien a peur », a déclaré le chanteur.

Chiquis a expliqué qu’en avril 2021 la demande avait été faite pour obtenir une comptabilité des finances. « A ce moment là tout est parti en enfer (…) tout s’est effondré (…) Ils ont mis du temps à donner l’information, puis ils ont demandé une prolongation et on n’a pas compris pourquoi (…) Je pense qu’on ont le droit de savoir combien d’argent se trouvait sur le compte, combien d’argent a été gagné, combien ils ont gagné. C’est vrai que j’ai été déshérité par ma mère, mais je suis toujours une fille, je l’ai aidée et j’ai pris soin de mes frères pour qu’elle puisse construire son empire », a souligné la chanteuse et femme d’affaires.

Chiquis était heureuse que ce soit bientôt sa sœur Jacqie qui prenne en charge l’administration de la fortune de sa mère, et elle espère qu’avec ses quatre frères, ils renforceront l’héritage de la star. « Je suis sûr que Jacqie fera un excellent travail en tant que PDG (…) Je veux faire partie de ça, qu’ensemble les 5 frères prennent les décisions (…) nous pensons faire de grandes choses, nous aimerions faire un film sur la vie de ma mère et tout ce qu’il a dû surmonter pour réaliser ce qu’il a réalisé ».

Quant à savoir si elle espère se rapprocher de sa tante Rosie et de son oncle Juan, la chanteuse a révélé qu’il y a des gens qu’il vaut mieux aimer à distance. «Je ne suis pas en colère contre eux, je suis déçu. Je suis désolé si cela vous a causé de la peine, mais nous avions juste besoin de poser des questions. C’est triste car depuis la mort de ma mère nous vivons un enfer (…) J’ai essayé d’être bien avec ma famille et d’obtenir leur approbation, mais il a été très difficile pour eux d’être fier de moi », a-t-il souligné.

Enfin, Chiquis a remercié Rosie et Juan Rivera. « Je tiens à remercier mes oncles pour tout ce qu’ils ont fait, je sais qu’ils ont fait tout leur possible, et je sais que cette responsabilité est tombée subitement sur ma tante du jour au lendemain (…) ne se sentait pas à l’aise dans cette position et que cela nuisait à sa relation avec ses enfants et son mari. De son côté, mon oncle Juan n’avait pas la responsabilité, il s’est seulement impliqué pour aider (…) Je sais que je suis mieux sans eux et qu’ils sont mieux sans moi », a-t-il conclu après avoir déclaré qu’il le voit peu probable. que ce neuvième anniversaire de la mort de Jenni Rivera puisse le passer avec toute la famille réunie chez sa grand-mère maternelle Doña Rosa.

