Pauses déjeuner échelonnées, occupation à 50 % : la DDMA publie de nouvelles directives pour la réouverture des écoles et des collèges à Delhi

La DDMA a également conseillé aux écoles d’organiser des pauses déjeuner dans des zones ouvertes pour éviter la surpopulation. (Déposer)

La Delhi Disaster Management Authority a publié des directives pour les écoles avant leur réouverture proposée le 1er septembre.

La DDMA a demandé aux écoles de la capitale nationale de préparer leur emploi du temps en fonction de la limite d’occupation des salles de classe et en suivant des protocoles stricts de Covid-19. Un maximum de 50 pour cent des élèves seraient autorisés à s’asseoir à l’intérieur des salles de classe, tandis que les pauses déjeuner seraient échelonnées.

L’autorité de gestion des catastrophes avait précédemment formé un groupe d’experts pour recommander la façon de rouvrir les écoles. Le panel avait recommandé une réouverture progressive des écoles, d’abord pour les élèves des classes supérieures, puis ceux des classes moyennes, et enfin pour les élèves de la section primaire.

Cependant, les élèves et les enseignants vivant dans les zones de confinement ne seront pas autorisés à retourner dans les écoles et les collèges. Les établissements d’enseignement devront également mettre en place une salle de quarantaine d’urgence, tandis que les visites de routine des invités seront interdites.

Le gouvernement de Delhi a décidé de rouvrir les écoles des classes IX à XII et les collèges par phases à partir du 1er septembre. Il a également autorisé la reprise des cours d’entraînement. Cependant, le vice-ministre en chef Manish Sisodia a déclaré qu’aucun élève ne serait obligé de venir à l’école pour suivre des cours physiques, ajoutant qu’il serait autorisé à suivre des cours en ligne.

Selon le ministre en chef Arvind Kejriwal, si la situation de Covid-19 dans la ville continue de rester normale et qu’il n’y a pas de troisième vague, le gouvernement rouvrira toutes les écoles et tous les collèges.

Cependant, la décision de rouvrir les écoles a suscité des réactions mitigées. Alors que beaucoup pensent qu’il était temps que les écoles rouvrent en raison de l’énorme perte d’apprentissage que les élèves ont subie, beaucoup d’autres pensent que cela finirait par faire plus de mal que de bien et ont suggéré d’attendre quelques semaines ou même un mois de plus, compte tenu des avertissements d’un probable troisième vague de la pandémie.

