Pavan Sukhdev dit que Bitcoin est un “actif” et “pas une monnaie” Crypto new media

Nous avons constamment entendu des arguments dans le passé selon lesquels le bitcoin est « de l’or numérique ». Le bitcoin et le métal précieux que le monde entier a appris à aimer sont constamment comparés, bien que selon un expert – Pavan Sukhdev – il y ait encore trop de spéculations impliquées.

Pavan Sukhdev – Bitcoin n’est pas une monnaie

Sukhdev est le président du groupe de défense de l’environnement WWF International. Dans une récente interview, il a commenté que le bitcoin et l’or restent des actifs hautement spéculatifs qui ne servent pas tout à fait l’objectif des outils anti-inflationnistes, comme tant d’autres experts semblent le suggérer.

Cela a été un argument commun au cours de la dernière année et demie. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreux experts en cryptographie ont suggéré que le bitcoin – tout comme l’or – est en quelque sorte un outil de couverture qui peut protéger sa richesse en période de troubles économiques. Compte tenu de la surimpression de fiat dans le monde pour maintenir les mesures de relance à portée de main, le bitcoin a pris une nouvelle forme sous cette forme et a atteint plus de 29 000 $ au moment où 2021 était prêt à entrer dans le mix.

Mais selon Sukhdev, le bitcoin n’est pas prêt pour ce nouveau rôle de garder l’argent en sécurité pendant les périodes difficiles. Dans une récente interview, il est allé jusqu’à dire que le bitcoin n’est même pas une monnaie, mais plutôt un actif, et qu’il est presque impossible à utiliser à des fins de transaction. Il explique:

Le bitcoin n’est pas une devise – c’est un atout, lorsque vous avez quelque chose d’aussi volatil que le bitcoin, qui passe de 60 000 $ à 30 000 $ et remonte à 40 000 $ dans les zones les plus pointues. Imaginez si vous achetiez et vendiez vos achats quotidiens avec un dollar dans votre portefeuille, dont la valeur montait et diminuait de dix pour cent, 20 pour cent, 30 pour cent chaque jour. Je veux dire, à quel point te sentirais-tu heureux avec ça ?

C’est un argument auquel nous assistons depuis plusieurs années. Bitcoin – comme la plupart des principales crypto-monnaies – a été initialement créé pour servir d’outil de paiement. Quelque chose qui pourrait potentiellement dominer des choses comme les cartes de crédit, les chèques et surtout les monnaies fiduciaires. Cependant, cela a été un voyage lent compte tenu de la volatilité de l’actif. Bitcoin est extrêmement vulnérable aux fluctuations de prix, et donc plusieurs détaillants et magasins ont hésité à dire «oui» aux paiements BTC par peur de perdre des bénéfices.

Pourtant, cet « atout » a de la valeur

Pourtant, malgré ce que l’on pourrait considérer comme un sentiment négatif, Sukhdev a déclaré que même s’il ne considère pas le bitcoin comme une monnaie, il pense qu’il peut servir de réserve de valeur puissante à l’avenir. Il a déclaré:

Je ne vois pas le bitcoin comme une monnaie alternative, mais je le vois comme une réserve de valeur spéculative, comme l’or ou autre. En fait, encore plus spéculatif que cela.

