Pavel Nedved confirme le quasi renouvellement de Paulo Dybala

21/10/2021 à 19:09 CEST

Le vice-président de la Juventus de Turin, Pavel Nedved, a déclaré à Sky Sports avant le match contre Zénith Quoi « Nous sommes plus proches que jamais de l’expansion de Dybala et nous sommes heureux. » De cette façon, le club italien clôturera le renouvellement de l’un des plus grands espoirs de l’attaque « bianconero », qui était libre à l’été 2022 et a sonné pour le Barça lors du dernier marché estival.

Nedved a confirmé la confiance de la ‘Vecchia Signora’ dans le footballeur argentin, qui la saison dernière n’a pas bénéficié de la continuité souhaitée. Dybala a été perdu jusqu’à ce que 21 matchs dus à des blessures au cours de l’année scolaire 2020/21, ne pouvant jouer que 20 matchs.

En fait, l’attaquant albiceleste se remet actuellement d’une déchirure à la cuisse gauche qu’il a subie lors de l’affrontement contre la Sampdoria le 27 septembre. Dans ce même match, le ‘joyau’ a marqué un but. Nedved aurait souhaité que Dybala soit maintenant disponible dans le match vital de Serie A contre l’Inter dimanche: « C’est un joueur trop important pour cette équipe. Espérons qu’il récupère pour le match important contre l’Inter. »

Dybala ne sera pas disponible pour le match contre l’Inter

Cependant, le Cordouan viendra trop juste à la confrontation contre l’actuel champion de la Ligue italienne. Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, a expliqué la situation de Dybala : « Il travaille bien, mais il n’est pas encore avec le groupe. » De cette façon, l’entraîneur italien espère avoir l’Argentin d’ici la fin de cette semaine ou au début de la suivante.