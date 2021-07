Pavel Nedved rassure sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Il est clair qu’Internet a révolutionné nos vies. Cela a changé notre façon de travailler et aussi de vivre en général. Maisaffecte Internet au cerveau? De nouvelles études donnent des réponses à ce sujet, et pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les enfants de moins de 5 ans ne passent pas […] More