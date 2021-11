Pavement annonce les dates de la tournée nord-américaine de la Réunion 2022

Pavement a annoncé une tournée de retrouvailles nord-américaine complète en 2022, après leurs apparitions précédemment annoncées à Primavera Sound et NOS Primavera Sound. Leur course a lieu dans des théâtres et des amphithéâtres à travers les États-Unis et le Canada en septembre et octobre. Le groupe se rend ensuite en Europe et au Royaume-Uni en octobre et novembre. Trouvez l’itinéraire de la visite de Pavement et les informations sur les billets ci-dessous.

Lisez le Sunday Review de Pitchfork sur Terror Twilight et l’interview de 2018 « Stephen Malkmus sur la façon d’être un humain utile ».

Tous les produits présentés sur Pitchfork sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Chaussée : Dates de la tournée 2022

Chaussée:

06-02 Barcelone, Espagne – Primavera Sound

06-10 Porto, Portugal – NOS Primavera Sound

09-07 San Diego, Californie – Théâtre Balboa

09-09 Los Angeles, CA – Orpheum Theatre

09-10 Los Angeles, CA – Orpheum Theatre

09-12 San Francisco, Californie – Le Maçonnique

09-13 San Francisco, Californie – Le Maçonnique

09-14 San Francisco, CA – Le Maçonnique

09-16 Troutdale, OR – Amphithéâtre Edgefield

09-17 Seattle, WA – Le théâtre Paramount

09-19 Denver, CO – Théâtre Paramount

09-20 Kansas City, MO – Théâtre Uptown

09-21 St. Paul, MN – Le Palace Theatre

09-22 Chicago, IL – Théâtre de Chicago

09-24 Detroit, MI – Théâtre de la cathédrale maçonnique

09-26 Toronto, Ontario – Massey Hall

09-28 Boston, MA – Théâtre Boch Center Wang

09-30 Brooklyn, NY – Kings Theatre

10-01 Brooklyn, NY – Kings Theatre

10-02 Brooklyn, NY – Kings Theatre

10-05 Philadelphie, PA – Le Met

10-06 Washington, DC – Théâtre Warner

10-08 Atlanta, GA – L’Est

10-09 Atlanta, GA – L’Est

10-11 Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre

10-17 Leeds, Angleterre – O2 Academy Leeds

10-18 Glasgow, Écosse – Salle de bal Barrowland

10-19 Édimbourg, Écosse – Usher Hall

10-20 Manchester, Angleterre – O2 Apollo

10-22 Londres, Angleterre – Roundhouse

10-23 Londres, Angleterre – Roundhouse

10-24 Londres, Angleterre – Roundhouse

10-25 Londres, Angleterre – Roundhouse

10-27 Paris, France – Le Grand Rex

10-29 Copenhague, Danemark – Vega

10-30 Oslo, Norvège – Scène Sentrum

10-31 Stockholm, Suède – Cirkus

11-02 Aarhus, Danemark – VoxHall

11-04 Brême, Allemagne – Quai 2

11-05 Berlin, Allemagne – Tempodrom

11-07 Bruxelles, Belgique – Cirque Royal

11-08 Amsterdam, Pays-Bas – Théâtre Royal Carré

11-10 Dublin, Irlande – Vicar Street