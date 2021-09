Pavitra Rishta 2: réaction des internautes sur la performance de Shaheer Sheikh et Ankita Lokhande – tout ce que vous devez savoir

in

Regardez Pavitra Rishta 2 en exclusivité sur ZEE5 (Photo : Instagram/ Shaheer Sheikh)

Pavitra Rishta 2: La série télévisée très populaire Pavitra Rishta 2 est enfin disponible pour les téléspectateurs. Les fans attendaient avec impatience de voir l’acteur Shaheer Sheikh dans le rôle de Manav, un simplet, qui était auparavant joué par le défunt acteur Sushant Singh Rajput. Bien que l’absence de Sushant Singh Rajput manquera toujours à l’émission télévisée, il semble que le travail acharné de Shaheer ait finalement porté ses fruits, le public devenant gaga de sa performance. Les réactions écrasantes du public sur les réseaux sociaux / Internet montrent à peu près que Shaheer gagne le cœur du public dans son rôle de Manav.

Les internautes ont fait l’éloge du rôle de Shaheer en tant que Manav et ont également apprécié sa chimie avec Ankita Lokhande, qui sera considérée comme Archana. Certains utilisateurs de Twitter ont écrit : « Il ne fait aucun doute que Shaheer a mis la barre comme Manav. Archana avait l’air si innocente et sa voix à elle seule a un impact globalement différent ».

Je viens de regarder le 1er épisode de pavitra rishta 2 et je dois dire que @Shaheer_S a cette innocence et ce charme que manav a❤. #ShaheerSheikh #ShaheerAsManav #PavitraRishta2 pic.twitter.com/hHYETSeU8y — ???????????????????????????? ???? (@sakshipatil02) 15 septembre 2021

Alors que beaucoup sont venus soutenir le jeu d’acteur de Shaheer, les fans de Sushant Singh Rajput n’avaient pas l’air heureux. Ils n’aimaient pas le fait que Shaheer jouait le rôle emblématique de Manav joué par feu Sushant Singh Rajput. L’un des utilisateurs de Twitter a écrit: “Ce personnage emblématique appartient à SSR” qualifiant l’ensemble de l’émission de “flop” d’un remake. Ce n’était pas encore fini. Certains fans ont même commencé à exiger le « boycott » de la série, affirmant que personne ne pouvait remplacer Sushant dans la série.

Ce rôle emblématique appartient UNIQUEMENT à Sushant. Idiot de ta part de penser qu’il peut être remplacé. L’histoire a montré que la plupart des remakes échouent. Bienvenue dans le flop show pavitra Rishta 2.

Révolution imparable 4 SSR@anky1912 @Shaheer_S pic.twitter.com/CK6OBJmnEA — Nandini ???????? (@nandini051) 14 septembre 2021

Ankita Lokhande : Je ne peux pas continuer à dire aux gens de m’aimer !

Dans une interview exclusive avec The Indianexpress.com, Ankita Lokhande, reprenant le rôle d’Archana dans la série, s’est moquée des trollers et a répondu : « Je ne peux pas dire aux gens que je suis gentil, s’il te plaît, aime-moi. En fin de compte, c’est leur choix après tout. En parlant des médias sociaux, elle a dit que cela ne nous a rapprochés que de nos fans, mais qu’une quantité importante de pêche à la traîne est toujours impliquée. Elle a également ajouté: «Je me fiche de m’inquiéter que les gens jugent la personne que je suis, car je n’arrêterai pas de vivre ma vie pour le bien des autres. C’est ce qu’ils choisissent de faire à la fin de la journée. En parlant de la famille, l’actrice de Pavitra Rishta a dit que ma famille est ma force et qu’avec leur soutien, je peux combattre n’importe qui ou n’importe quoi dans le monde.

Où regarder Pavitra Rishta ?

Vous pouvez regarder Pavitra Rishta 2 exclusivement sur ZEE5 pendant 55 jours. Il sera plus tard également disponible sur ALTBalaji. Vous pouvez également y regarder l’émission au cas où vous auriez manqué un épisode. Le spectacle a terminé 12 ans tout récemment. Ankita Lokhande, se souvenant de sa co-star Sushant Singh Rajput, lors d’un live sur Instagram, a expliqué aux fans que sa co-star lui avait appris à jouer dans la série. S’adressant aux fans sur Instagram Live, elle a également déclaré que le spectacle était incomplet sans lui et qu’il était le seul Manav à Archana. “Il est heureux où qu’il soit et je suis sûre qu’il nous regarde aujourd’hui”, a-t-elle ajouté.

