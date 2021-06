Pavlyuchenkova et Rybakina décrochent leur place en 16es de finale à Roland-Garros

06/03/2021

Le joueur de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 102 de la WTA et la joueuse kazakhe Elena Rybakina, numéro 382 de la WTA remportée lors de la 30e finale de Roland-Garros par 6-1 et 6-2 en cinquante-six minutes aux joueurs belges Alison van uytvanck Oui Greetje Minnen, numéro 93 de la WTA et numéro 99 de la WTA respectivement. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire perdante l’a fait une fois. De plus, Pavlyuchenkova et Rybakina ont été efficaces à 73% au premier service et ont réalisé 70% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu une efficacité de 78% et ont réussi à remporter 39% des points de service. Enfin, au niveau des pénalités, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs de la paire vaincue ont commis 4 doubles fautes.

Après ce match, les huitièmes de finale auront lieu où Pavlyuchenkova et Rybakina affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Ajla Tomljanovic Oui Ponceuses tempête contre Yana Sizikova Oui Ekaterina Alexandrova.

Dans le tournoi Paris (Open de France Double Dames.) 64 couples se font face. De plus, elle est célébrée entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air.