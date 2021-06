Pavlyuchenkova et Rybakina s’imposent en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/07/2021

Act à 15h30 CEST

Le joueur russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 102 de la WTA et le Kazakh Elena Rybakina, numéro 382 de la WTA remportée en huitièmes de finale à Roland-Garros en une heure et vingt-six minutes par 6-4 et 6-3 au joueur de tennis américain Nicole Mélichar déjà les hollandais Demi Schuurs, numéros 9 et 10 de la WTA. Après ce résultat, les tennismen obtiennent la place pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que les gagnants ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire perdante l’a réussi 3 fois. De plus, Pavlyuchenkova et Rybakina ont eu une efficacité de 64% au premier service et ont réussi à gagner 61% des points au service, tandis que les données de leurs rivales sont d’une efficacité de 58% et de 47% des points obtenus au service. Pour conclure, concernant les fautes, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs de la paire défaite ont commis 6 doubles fautes.

En quarts de finale, Pavlyuchenkova et Rybakina joueront contre les Polonais Magda Linette Oui poire Bernarda demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent au championnat.