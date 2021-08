Paw Patrol : Le casting du film : où vous avez déjà vu et entendu les acteurs

Tyler Perry – Gus

Si vous avez vu Gus dans Paw Patrol: The Movie et que vous vous êtes dit : « Wow, ça ressemble beaucoup à Madea », vous auriez raison. Le chauffeur de camion sauvé par Chase et le gang dans le nouveau long métrage d’animation est exprimé par nul autre que Tyler Perry, l’un des noms les plus puissants d’Hollywood ainsi que l’un des noms les plus généreux du show business. Au fil des ans, Perry a écrit, réalisé, produit et joué dans d’innombrables productions, y compris son personnage emblématique de Madea, notamment Diary of a Mad Black Woman, A Madea Family Funeral et bien d’autres. Perry est également apparu dans des films comme Vice, Gone Girl et Alex Cross au fil des ans et ne semble pas ralentir de si tôt.