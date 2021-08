Paw Patrol visé par un réveil lors de la dernière annulation de l’indignation culturelle contre la police | Monde | Nouvelles

Paw Patrol est une série canadienne créée par l’écrivain britannique Keith Chapman, qui a également réalisé Bob the Builder. Six chiens, représentant différents services d’urgence, sont les personnages principaux, dont Chase, un chien policier berger allemand.

Les autres personnages incluent le chien de sauvetage Marshall, le pilote de sauvetage aérien Skye et le chauffeur de camion de recyclage Rocky.

Les critiques en ligne ont accusé l’émission d’être une “copaganda” qui glorifie la police.

Selon le Mail on Sunday, Chase est le «premier intervenant» 222 au cours des huit séries de l’émission, tandis que Rocky arrive en deuxième position avec 162 urgences résolues.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Presque tous les sauvetages qui se sont produits pourraient être gérés par Marshall (chien des pompiers) et Skye (chien de sauvetage aérien) – pourtant ils ont centré le film sur Chase (le chien policier) étant le héros.”

Un autre critique a déclaré: “Paw Patrol est absolument de la copaganda et le fait qu’ils centrent Chase en tant que star est destiné à endoctriner les enfants tôt dans une position pro-police.”

Un troisième a ajouté: «Je n’ai jamais rien vu de patrouille de patte auparavant.

“J’ai vu la fin du film avant de nettoyer le théâtre dans lequel il jouait et j’ai entendu” les flics sont les vrais héros qui risquent leur vie tous les jours “, c’est comme mot pour mot comme wow c’est la copaganda COPAGANDA.”

Copaganda est un terme péjoratif utilisé par certains militants de gauche pour décrire les médias qui présentent la police sous un jour positif.

Les critiques ont également souligné que parmi les six personnages principaux, un seul, le pilote d’hélicoptère Skye, est représenté comme une femme.

Les six chiens de patrouille utilisent la devise : « Aucun travail n’est trop gros, aucun chiot n’est trop petit. »

Paw Patrol: The Movie est sorti plus tôt ce mois-ci et a déjà rapporté plus de 35 millions de livres sterling dans le monde.

Ses stars incluent les stars américaines Kim Kardashian et Jimmy Kimmel.

Cependant, d’autres utilisateurs de Twitter ont riposté aux critiques éveillées de Paw Patrol, certains affirmant que cela les rend plus susceptibles de soutenir l’émission.

Nick Buckley MBE a tweeté : « Je n’en ai jamais entendu parler. Mais s’ils le détestent, alors je l’aime. Pat Patrouille pour Premier ministre !!!!”

Andy Goode, passionné de rugby, a ajouté : « Mes jumeaux adorent Paw Patrol et je suis pro-police, donc la foule de la culture d’annulation peut en faire un !

Un troisième utilisateur de médias sociaux a posté : « Nous avons atteint la masse critique de Woke.

« Les tigres qui viennent prendre le thé devraient être neutres en termes de genre et les animaux de dessins animés ne devraient pas être des policiers ! Cette satire s’écrit elle-même…”