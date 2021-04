Pawan Kalyan sera le principal candidat ministériel de la NDA dans l’Andhra Pradesh, déclare le chef de l’Etat du BJP Somu Veerraju

Pawan Kalyan fera également campagne pour Prabha à Tirupati. Kalyan visitera Tirupati le 3 avril.

Deux semaines après que l’acteur est devenu politicien et que le chef de Jana Sena, Pawan Kalyan, ait menacé d’annuler l’alliance avec le BJP, le chef du BJP de l’Andhra Pradesh, Somu Veerraju, a déclaré que le parti safran prévoyait de faire de Kalyan NDA le principal candidat ministériel de l’État. L’annonce a ravi les travailleurs de Jana Sena qui ont été déçus après que le parti n’ait pas présenté de candidat à l’élection partielle de Tirupati Lok Sabha et ait décidé de soutenir le candidat du BJP à partir de là. Andhra Pradesh ira aux urnes en 2024. L’État est actuellement dirigé par YS Jagan Mohan Reddy. Si tout se passe comme indiqué, l’État assistera à une compétition triangulaire entre le YSRCP de Jagan Reddy, le Telugu Desam Party de Chandrababu Naidu et la NDA.

S’adressant à une réunion du comité de coordination du BJP et du JSP, Somu Veerraju a déclaré que Pawan Kalyan était également un choix du Premier ministre Narendra Modi et du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah. Veerraju a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi était très attaché à Pawan Kalyan et a répété à plusieurs reprises que les dirigeants du BJP devraient traiter Kalyan avec respect. La déclaration de Veerraju est considérée comme une tentative de clarifier la situation entre les partisans des deux partis.

La présidente de la commission des affaires politiques de Jana Sena, Nadendla Manohar, a également confirmé la déclaration de Somu Veerraju et a exprimé sa joie en disant qu’un leader comme Pawan Kalyan est essentiel pour l’État. Il s’adressait à une réunion après avoir libéré des obligations d’assurance aux travailleurs engagés du parti. Il a dit que l’Andhra Pradesh avait besoin d’un leader comme Pawan Kalyan qui puisse travailler avec dévouement et honnêteté pour le peuple.

Nadendla Manohar a exhorté Jana Sainiks à œuvrer pour assurer la victoire de K Ratna Prabha, candidat de la NDA pour le siège de Tirupati (SC) Lok Sabha. Pawan Kalyan fera également campagne pour Prabha à Tirupati. Kalyan visitera Tirupati le 3 avril. Il sortira un Padayatra d’Emaarpalli au Shankarambadi Circle qui sera suivi d’un énorme rassemblement public. Si l’on en croit les rapports, Pawan Kalyan n’a pas voulu faire campagne pour le BJP suite à des divergences. Cependant, Kalyan a abandonné à la dernière minute et a décidé de faire campagne pour Prabha.

Auparavant, Pawan Kalyan avait déclaré qu’il commencerait également à agrandir la base du parti à Telangana. Il a déclaré que bien qu’il avait prévu de se concentrer davantage sur l’Andhra Pradesh au départ, il a décidé de se concentrer également sur Telangana en raison des demandes répétées des travailleurs du parti.

