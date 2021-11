Pawan Kumar Patodia et Vineet Bhandari acquièrent la propriété de Kolkata Thunderbolts

La vente aux enchères des joueurs de la Prime Volleyball League aura lieu le 14 décembre 2021.

Pawan Kumar Patodia, président et directeur général de Pulkit Veneer Mills Private Limited et Vineet Bhandari, associé directeur, SPINX Capital, ont acquis la franchise de la Volleyball League, les Kolkata Thunderbolts. La Prime Volleyball League fournit une plate-forme pour les joueurs de volleyball en Inde et fonctionne sur un modèle internationalement accepté où les franchises sont également des parties prenantes dans l’organisation holding de la ligue, ajoutant plus de valeur aux propriétaires d’équipes et aux investisseurs. « Nous sommes impatients d’acquérir la franchise Kolkata. Le volleyball a toujours été un sport extrêmement populaire en Inde, et nous voulions jouer notre rôle dans la promotion de ce sport et la construction d’une entreprise prospère et durable. Nous sommes extrêmement confiants que la Prime Volleyball League sera un énorme succès », ont déclaré Pawan Kumar Patodia et Vineet Bhandari.

Pour Joy Bhattacharya, PDG de la Prime Volleyball League, Patodia et Bhandari veulent vraiment faire la différence dans le sport indien et apporter leur vaste expérience de gestion à la table. « Leur implication dans la Prime Volleyball League donnera un énorme coup de pouce au tournoi », a-t-il ajouté.

La Prime Volleyball League sera diffusée sur le réseau Sony Pictures et est exclusivement commercialisée par Baseline Ventures, l’une des principales sociétés de marketing sportif du pays. Les leaders des jeux fantastiques A23 ont signé en tant que sponsors « Powered By » dans le cadre d’un accord pluriannuel. La vente aux enchères des joueurs de la Prime Volleyball League aura lieu le 14 décembre 2021. La Ligue annoncera sous peu le calendrier de la prochaine saison d’action.

