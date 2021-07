PAWZ STF : ETF ProShares Pet Care – Investissez dans chaque étape des soins pour animaux de compagnie

Les animaux de compagnie font partie intégrante de la vie des gens depuis longtemps, mais le marché des soins pour animaux de compagnie n’a jamais été aussi grand qu’il ne l’est maintenant. L’American Pet Products Association (APPA) a estimé que les dépenses pour les animaux de compagnie aux États-Unis sont passées de 97,1 milliards de dollars en 2019 à 103,6 milliards de dollars en 2020. De plus, Morgan Stanley voit le secteur poursuivre sa croissance impressionnante – elle estime que les dépenses pour les animaux de compagnie vont plus que doubler d’ici 2030. , à 275 milliards de dollars. Oui, plus d’un quart de billion de dollars. Et un excellent moyen pour la personne moyenne de bénéficier de cette croissance est avec le FNB ProShares pour les soins aux animaux (CHAUVES-SOURIS:PAWZ).

Source : Sharomka via Shutterstock

Selon les données de ProShares, “PAWZ investit dans une gamme d’entreprises qui pourraient potentiellement bénéficier de la prolifération de la possession d’animaux de compagnie et des tendances émergentes affectant la façon dont nous prenons soin de nos animaux de compagnie.” Il souligne également que les dépenses de soins pour animaux de compagnie suivent cette trajectoire à la hausse depuis 2001, même pendant la Grande Récession.

Cela signifie que, quel que soit l’endroit où la croissance de ce secteur duveteux peut venir, PAWZ est sur le point d’en tirer profit.

PAWZ couvre les soins pour animaux de compagnie du nez à la queue

Un simple coup d’œil à la pondération du fonds dans les différentes parties du monde des soins aux animaux montre qu’il est là pour chaque étape du parcours d’un propriétaire d’animal. En matière de santé médicale, Fluffy et Fido ont une pondération de 21,1 % pour les produits pharmaceutiques vétérinaires, 14 % pour les diagnostics vétérinaires, 6,4 % pour les distributeurs de produits vétérinaires et 3,1 % pour les services vétérinaires. Et pour garder les furkids heureux à la maison, il a une pondération de 11,6% pour les détaillants de fournitures pour animaux de compagnie sur Internet, 9,9% pour les fabricants d’aliments pour animaux, 9,3% pour les animaux et les magasins de fournitures pour animaux et 4% pour les fabricants de fournitures pour animaux.

De plus, Packaged Facts a rapporté que même malgré toutes les tribulations de 2020, le nombre de propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis devrait augmenter de 4%. Cela nous met environ 71 millions de foyers avec au moins un animal de compagnie.

Cependant, il est important de noter que ce n’est pas seulement un phénomène américain. Fior Markets prévoit un taux de croissance annuel composé de 6 % jusqu’en 2027 pour le marché mondial des animaux de compagnie.

Les soins aux animaux ne sont plus ce qu’ils étaient

Non seulement plus de personnes possèdent des animaux de compagnie, mais elles sont également prêtes à payer plus pour garder leurs chats et leurs chiens heureux et en bonne santé. Une partie de la raison pour laquelle le coin des aliments pour animaux de compagnie est en plein essor est que les propriétaires d’animaux ne veulent pas simplement nourrir leurs animaux de compagnie avec de la vieille nourriture, ils veulent leur donner des aliments sains et nutritifs. Et beaucoup d’entre eux sont prêts à payer une prime pour s’assurer qu’ils obtiennent le meilleur.

Comme l’a écrit ProShares, « De la fin de 2019 au premier trimestre de 2021, les aliments pour animaux de compagnie et les fournitures et magasins pour animaux de compagnie ont été les leaders de la performance alors que les investisseurs se sont concentrés sur l’augmentation de leurs résultats observés pendant la pandémie. »

L’APPA a rapporté en 2020 que 43% des propriétaires de chiens et 41% des propriétaires de chats préfèrent acheter des aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie.

Vous pensez peut-être que c’est comme ça depuis toujours, mais les chiffres suggèrent que nous assistons à un réel changement dans la façon dont les gens abordent la propriété d’un animal de compagnie. Par exemple, SPINS a découvert que 69 % des Millennials recherchent des aliments naturels ou biologiques pour les membres de leur famille à fourrure – et la plupart d’entre eux disent qu’ils n’envisagent pas de revenir en arrière. Cela se compare à environ 44% des répondants plus âgés.

Et ils sont également inclus dans les fêtes de famille à un rythme incroyable. Selon FINN CADY, plus de la moitié des propriétaires de chiens et de chats achètent des cadeaux de Noël à leurs animaux de compagnie. Près d’un quart d’entre eux achètent des friandises ou des cadeaux spéciaux pour Halloween. Et environ la moitié des propriétaires de chiens et un tiers des propriétaires de chats célèbrent l’anniversaire de leur animal.

PAWZ présente le meilleur des meilleurs

Alors, que se passe-t-il dans PAWZ ? Ce sont toutes des compagnies pour animaux de compagnie, mais quoi d’autre ?

PAWZ suit le Factset Pet Care Index. Les entreprises incluses dans cet indice doivent soit :

Tirez principalement des revenus de l’une des huit sous-industries du secteur, ou Gagnez au moins 1 milliard de dollars de revenus d’au moins une de ces huit sous-industries, ou Concentrez son activité principale sur les soins de santé même s’il n’y a pas encore de catégorie officielle de sous-industrie qui lui correspond.

L’indice utilise une « méthodologie de capitalisation boursière modifiée » et se rééquilibre mensuellement, tandis qu’il se reconstitue annuellement. Il met fortement l’accent sur les entreprises qui répondent aux premiers critères énumérés ci-dessus.

Pour un ratio de dépenses de 0,5 %, soit 50 $ par tranche de 10 000 $ investis annuellement, le FNB PAWZ vous donne accès à 27 sociétés. C’est un peu lourd, les cinq premiers constituants représentant près de la moitié du fonds. Mais ce n’est pas un gros problème quand ce sont de grands noms des soins aux animaux comme Zoetis (NYSE :ZTS), Freshpet (NASDAQ :FRPT) et moelleux (NYSE :CHWY).

Au cours des 12 derniers mois, PAWZ a rapporté près de 65%, ce qui est près du double du rendement du S&P 500, mesuré par le SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA :ESPIONNER). De toute évidence, ce sont des entreprises solides qui ont du punch derrière elles.

Et si vous voulez parier sur cette tendance croissante, gardez un œil sur l’ETF PAWZ.

A la date de publication, Jessica Loder n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Jessica Loder est rédactrice en chef adjointe pour InvestorPlace.com.