PAX avec les gens : cette année, la Penny Arcade Expo à Seattle sera un événement en direct et en personne

(Photo PAX / Dabe)

ReedPop, la société événementielle à l’origine de la convention annuelle de jeu Penny Arcade Expo à Seattle, a annoncé que la PAX West de cette année sera un événement en personne.

Les billets pour la PAX West 2021, toujours prévue du 3 au 6 septembre au Washington State Convention Center, seront mis en vente à un moment donné au cours des deux prochaines semaines. Un laissez-passer complet de quatre jours coûtera 230 $, les options d’une journée coûtant 60 $.

« Sur la base de nos conversations avec le Washington State Convention Center, la ville de Seattle et l’État de Washington, nous sommes confiants de pouvoir organiser une émission en personne sûre ce week-end de la fête du Travail », a déclaré Ryan Hartman, vice-président des médias, Contenu et événements à Penny Arcade, dans une déclaration officielle à ..

Si PAX West 2021 se déroule comme prévu, il est actuellement prévu de fonctionner à une capacité d’événement réduite afin d’assurer la sécurité des participants.

L’État de Washington devrait rouvrir son économie et lever les restrictions COVID-19 le 30 juin.

“Les taux de vaccination dans le comté de King sont parmi les meilleurs du pays, avec plus de 70 % des résidents éligibles entièrement vaccinés et le nombre en constante augmentation”, a poursuivi Hartman. «Nous finalisons nos directives de santé et de sécurité pour le spectacle, qui comprendront une capacité réduite, des installations sanitaires améliorées et des exigences en matière de masques, et les partagerons sur le site Web de PAX West dans les prochains jours.»

“Cela fait presque deux ans depuis la dernière PAX West, et il est surréaliste d’imaginer son retour triomphal”, a déclaré Jerry Holkins de Penny Arcade dans un communiqué de presse. “Je ne peux pas penser à une meilleure excuse pour quitter la maison que PAX West.”

La PAX West de cette année, à moins de complications supplémentaires, fonctionnera comme un test de résistance majeur pour l’industrie de l’événementiel en 2021.

La plupart des événements annuels du calendrier nerd de l’État de Washington en 2021 ont été reportés, annulés ou devenus virtuels en raison de problèmes de santé, y compris la convention d’anime Sakura-Con, Emerald City Comic Con (maintenant prévu pour décembre) et l’horreur Crypticon spectacle (poussé à août à partir d’avril).

Cela, à son tour, a mis de nombreuses entreprises et fournisseurs qui dépendent de ces événements annuels sur le maintien de la vie. ReedPop et Penny Arcade ont annulé six émissions complètes au cours de la pandémie et ont fusionné plusieurs émissions en une seule « PAX virtuelle » d’une semaine en septembre.

En attendant, ReedPop et Penny Arcade planifient actuellement des événements pour PAX Online East 2021, un événement virtuel, qui se tiendra du 15 au 18 juillet. Les événements de l’émission comprennent un Omegathon numérique, où quatre concurrents s’affrontent dans une compétition à plusieurs tours de jeux secrets, et un tournoi ouvert et amical pour les amateurs pour le tireur en équipe de Riot, Valorant.