PAX East 2021 a été annulé

La PAX East de Boston a été annulée pour – quoi d’autre? – la pandémie de coronavirus COVID-19.

Dans une déclaration sur le site de l’événement, les organisateurs ReedPop et Penny Arcade ont déclaré que le spectacle ne se déroulerait pas comme prévu. En décembre de l’année dernière, le duo a annoncé avec « optimisme » que PAX East aurait lieu entre le 3 et le 6 juin.

«Alors que nous espérions que PAX East pourrait avoir lieu en toute sécurité, nous sommes restés réalistes et n’avons vendu aucun billet ni espace aux exposants pour éviter de gêner de manière significative nos amis et partenaires», ont écrit les organisateurs.

«Comme nous l’avons montré à travers nos actions tout au long de la pandémie, notre plus grande préoccupation est la sécurité de la famille PAX – des participants, exposants et personnel du salon aux créateurs de médias et de contenu – ainsi que des communautés locales qui accueillent nos célébrations de toutes choses. Nous n’allons de l’avant avec une PAX en direct que lorsque nous serons convaincus que l’émission sera sans danger pour tout le monde. «

PAX revient du 3 au 6 septembre avec West, tandis que PAX Unplugged aura lieu du 10 au 12 décembre.

