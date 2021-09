PAX en période de pandémie : pourquoi j’ai mieux aimé l’exposition du jeu modérée de cette année, même avec les règles COVID-19

Les joueurs de Magic: The Gathering s’affrontent au 6e étage du Washington State Convention Center à Seattle lors de la PAX West 2021. (Thomas Wilde Photo)

À une semaine du retour de la Penny Arcade Expo, je suis toujours en train de déterminer ce que j’en pensais. Il s’agissait moins d’un grand retour que d’une sorte de redémarrage prudent, qui a également permis de se débarrasser d’une grande partie de la saleté accumulée par la série.

Franchement, même avec les restrictions sanitaires, je pense que j’ai mieux aimé cette année.

PAX est généralement une caractéristique du calendrier des geeks à Seattle et attire des exposants, des vendeurs, des artistes et des fans du monde entier pour célébrer le jeu en tant que passe-temps. Comme à peu près tous les autres événements du pays, PAX a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Ses organisateurs l’ont déplacé vers un format virtuel d’une semaine l’année dernière, avec un certain succès.

Cette année, PAX est retourné au Washington State Convention Center pour un spectacle physique, bien qu’avec une participation limitée et des précautions de sécurité strictes. Un mois après cette annonce initiale, il a doublé en confirmant que la WSCC exigerait soit une preuve de vaccination, soit un test COVID négatif pour l’entrée dans la convention.

Ce mois-ci semble avoir causé des dommages aux plans généraux de PAX. Le salon était clairsemé cette année, avec la moitié de la foule en raison de la capacité limitée, et peut-être un quart des exposants typiques répartis pour la distanciation sociale.

Le hall d’exposition du 4e étage du WSCC est généralement un blitz de battage médiatique stéréoscopique plein de stands annonçant les plus grands nouveaux jeux vidéo, mais la plupart des suspects habituels n’étaient pas présents à la PAX West 2021.

Sony, Microsoft, Nintendo, Valve et d’autres sociétés de ce niveau étaient toutes absentes, ce qui a laissé le studio tiers japonais Bandai Namco comme le plus grand développeur du salon. Même s’il n’avait qu’un seul jeu à montrer : Tales of Arise, le dernier opus de la longue série de RPG Tales, qui est sorti peu de temps après la fin de PAX.

Superhuman Streetwear, une entreprise de vêtements de Northampton, dans le Massachusetts, expose à la PAX West 2021. (Thomas Wilde Photo)

Le deuxième plus grand stand appartenait peut-être à PM Studios, un éditeur basé à Los Angeles qui propose une gamme de jeux originaux comme The Friends of Ringo Ishikawa. L’une de ses démos à la PAX, un hack-and-slasher cyberpunk hyperkinétique avec un logo totalement non identifiable appelé No Longer Human, a peut-être été la meilleure chose que j’ai jouée au spectacle de cette année.

Un autre exposant surprise était la nouvelle plate-forme de diffusion en direct Trovo Live, qui a fait sa première apparition à la PAX West. La part d’audience de Trovo n’est à l’heure actuelle qu’un échec statistique, mais sa société mère Tencent est l’un des plus grands acteurs de l’industrie du jeu moderne. Cela vaut la peine de rester sur votre radar.

Cela sert à illustrer le point, cependant. La majeure partie de l’espace au sol de la PAX West 2021 était consacrée aux développeurs indépendants, dont certains montraient des projets de garage à un seul homme ou des démos à peine sortis de l’alpha.

Au cours d’une année plus typique, le hall d’exposition du 4e étage serait plein à craquer avec les plus grands jeux à venir de l’année, tandis que le 6e étage serait rempli de places debout uniquement avec des indépendants du monde entier. Les exposants de table et de réalité virtuelle étaient généralement installés dans les salles de bal des hôtels à proximité, juste pour gérer l’espace. C’était un marketing frénétique et exagéré, et franchement, ça m’a énervé.

L’émission de 2021 était, par nécessité, une version allégée de l’émission, fonctionnant avec un désinfectant pour les mains et un enthousiasme prudent, où tout le monde semblait heureux d’être là mais ne savait toujours pas si c’était une bonne idée ou non. La foule entièrement bénévole des Enforcers était au rendez-vous tout le week-end, fournissant des masques supplémentaires, des instructions utiles et un désinfectant pour les mains à ceux qui en avaient besoin, et ils ont pris les réglementations sanitaires très au sérieux.

Certains des participants de longue date à qui j’ai parlé, des personnes qui utilisaient PAX depuis son premier spectacle en 2004, ont comparé l’expérience PAX West 2021 aux inconvénients des années précédentes, en particulier de 2008.

Les gens sur le terrain

“Nous offrons une atmosphère de carnaval”, a déclaré Mike Selinker de Lone Shark Games depuis l’intérieur d’un requin, “pour essayer de divertir les gens qui en ont besoin.” (Photo de Mike Selinker)

Relativement peu de vendeurs se sont présentés cette année, qu’ils soient locaux ou de l’extérieur de la ville, et tous ceux à qui j’ai parlé ont déclaré qu’ils avaient eu une convention étonnamment réussie.

« PAX s’est très bien passé pour nous », a déclaré Alena Alambeigi, directrice du marketing chez Limited Run Games, qui avait un stand sur le sol du hall de l’Expo pendant PAX.

Limited Run, dont le siège est à Raleigh, en Caroline du Nord, est spécialisé dans la publication d’éditions physiques de collection de jeux vidéo qui sont par ailleurs des exclusivités numériques ou depuis longtemps épuisées.

“Nous ne savions pas à quoi nous attendre”, m’a dit Alambeigi, “mais cela a été aussi bon que notre dernier PAX en 2019. Nous voulions être en sécurité, et nous ne savions pas à quel point PAX appliquerait la santé restrictions, mais depuis que je suis ici, elles ont été formidables et très strictes.

En fin de compte, même avec toutes les mesures sanitaires en place, cela ressemblait plus à une «célébration du jeu» pour moi que l’émission de 2019.

Chaque fois que je passais devant le stand de Pink Gorilla, un magasin de jeux rétro / d’importation basé à Seattle, il y avait une longue file d’abonnés qui attendaient pour entrer. Cela a commencé PAX avec un large assortiment de poupées en peluche liées au jeu zip -attaché aux murs de son stand, et le lundi après-midi, la plupart de ces peluches avaient disparu.

“Nous n’avons jamais une ligne comme celle-ci”, a déclaré Paublo Smith, l’un des anciens propriétaires de Pink Gorilla. Bien qu’il ne dirige plus Pink Gorilla, il aide souvent à gérer son stand lors des conventions de la région de Seattle. « Nous sommes installés là où se trouve habituellement le stand de Sony, et cela a été non-stop. »

« Je pense que les gens ont soif d’exposants et qu’il n’y en a pas assez ici. Les gens ont dit : « Nous sommes simplement heureux que vous soyez ici. L’attente ne nous dérange pas.

Mike Selinker, président de la société de jeux de société basée à Seattle Lone Shark Games, avait un stand sur le sol de l’Expo Hall pour distribuer des dés et faire une démonstration de son jeu Lords of Vegas. “Nous sommes satisfaits des ventes que nous avons obtenues, mais ce n’est pas vraiment le but”, a déclaré Selinker. « Nous sommes là pour inciter les gens à redevenir des joueurs. »

Le jeu est la chose

Les participants au Con jouent à des jeux de société au sixième étage du Washington State Convention Center pendant la PAX West 2021. (Thomas Wilde Photo)

“Je suis venu ici en pensant que ce serait un incendie de benne à ordures”, a déclaré Matt Zaremba, “mais ce n’est pas le cas.”

Zaremba est le propriétaire du Zulu’s Board Game Cafe à Bothell, Washington, qui avait installé deux stands pendant la PAX. 2021 était sa 10e année à PAX West et sa 4e en tant qu’exposant au salon.

“L’année dernière a été nulle”, m’a dit Zaremba samedi matin lors de la PAX. « Mais cette PAX s’est très bien déroulée, plus facilement qu’elle ne l’a jamais été. Cela ressemble beaucoup plus à [the tabletop-only show] PAX débranché. Les gens ne font que jouer à des jeux.

C’était difficile à manquer lors de mes voyages à travers la WSCC. Le hall d’exposition au 4e étage, où se trouvaient de nombreux vendeurs et démos de jeux, était souvent relativement calme pendant la PAX.

Cependant, le 6e étage était principalement consacré aux jeux de table et de cartes, y compris une grande bibliothèque de jeux de société que les con-goers pouvaient emprunter et essayer, et cette partie du spectacle était étonnamment pleine.

Cela pourrait être mon plus gros plat à emporter dans l’ensemble. La plupart des personnes qui semblaient les plus satisfaites de la version de PAX de cette année semblaient être celles qui avaient passé leur week-end à jouer à des jeux les unes avec les autres. Si votre PAX idéal est celui où vous collectez une énorme quantité d’épingles et de boutons tout en visitant toutes les nouvelles démos majeures, le spectacle de cette année ne pouvait qu’être une déception.

D’un autre côté, si vous vouliez simplement sortir un moment, rencontrer des gens que vous n’aviez pas vus depuis un moment et jouer à des jeux, c’était la convention pour vous. En fin de compte, même avec toutes les mesures sanitaires en place, cela ressemblait plus à une «célébration du jeu» pour moi que l’émission de 2019. Cela ne semble toujours pas normal, mais l’approche plus discrète a vraiment fait du bien à PAX.