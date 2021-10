PAX South 2022 et les futurs spectacles annulés

Image : PAX / ReedPOP

Hier, ReedPOP a annoncé qu’il annulait indéfiniment la PAX South sans prévoir quand ou si elle reviendrait. Les organisateurs ont blâmé un manque de croissance et la pandémie de covid-19 en cours.

Selon une déclaration de ReedPOP envoyée aux précédents participants de PAX South et publiée plus tard sur le compte Twitter officiel de PAX, alors que d’autres événements PAX ont augmenté d’année en année, PAX South n’a pas augmenté.

« Lorsque la première PAX a eu lieu en 2004, nous nous attendions à ce qu’au plus une centaine de locaux se présentent », ont déclaré les organisateurs de ReedPOP et de PAX. «Jamais dans nos rêves les plus fous, nous n’avions prévu que plus de 3 000 fans passionnés arrivent, ou que notre événement unique se transforme en une série organisée dans cinq villes du monde. Alors que chacun de nos autres événements a prospéré, certains d’entre eux attirant des centaines de milliers de participants du monde entier, PAX South ne s’est pas développé et est resté dans une certaine mesure le même salon qu’il était lorsque nous l’avons ouvert en 2015. »

Comme indiqué ci-dessus, PAX South a débuté en 2015, le premier événement ayant eu lieu à San Antonio. Le spectacle était une plus petite production, avec le site officiel de ReedPOP décrivant l’événement comme un « spectacle plus indie drive et table top heavy ». En conséquence, l’événement a toujours été l’un des plus petits salons PAX, attirant moins de participants et de grands éditeurs par rapport aux événements plus anciens et plus populaires comme PAX East.

G/O Media peut toucher une commission

En raison du manque de croissance et des problèmes persistants causés par la pandémie de covid-19 en cours, ReedPOP a pris la « décision difficile » de mettre fin aux futurs événements PAX South dans un « avenir prévisible ».

Bien que le libellé de la déclaration laisse ouverte la possibilité que PAX South puisse revenir, éventuellement dans un état ou une forme différent, de nombreux petits développeurs et fans sont déçus par la nouvelle. Pour beaucoup de gens, PAX South était une alternative plus proche et moins chère aux plus grandes conventions de jeu et aux événements PAX.