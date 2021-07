PAX West définit des conditions d’entrée strictes avant l’événement de septembre

Image : PAX

Après plus d’un an d’annulations et de passages à des événements en ligne uniquement, nous arrivons lentement au point où les expositions de jeux en personne reprendront. L’une d’entre elles n’est pas loin, la PAX West, qui se tient à Seattle du 3 au 6 septembre.

Les billets sont déjà disponibles à l’achat sur le site officiel, et PAX a publié une mise à jour sur ses mesures de santé et de sécurité. Il est confirmé que les participants devront présenter une preuve de vaccination ou un résultat de test COVID négatif, ainsi qu’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement ; De plus, les couvre-visages seront obligatoires.

Avant l’entrée, nous exigerons désormais une preuve d’une série de vaccinations COVID-19 terminée ou d’un test PCR ou antigénique COVID-19 négatif, chacun devant être vérifié avec une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement. Si vous avez acheté des badges et avez des questions ou des préoccupations concernant cette exigence, veuillez contacter PAX Questions à l’adresse [email protected]

Lorsque les badges PAX West 2021 ont été annoncés, l’équipe PAX a pris la décision de communiquer ce sur quoi nous pouvions nous engager à ce moment-là, plutôt que ce sur quoi nous travaillions. Bien que nous informions la communauté que les directives de santé et de sécurité pourraient évoluer, nous voulions bien faire les choses et nous sommes convaincus que la vérification de la vaccination complète ou du test négatif, ainsi que les exigences continues de couverture du visage pour tout le monde, créeront un environnement qui favorise le bien-être de notre communauté PAX.

L’équipe PAX est inébranlable dans son engagement envers la santé et la sécurité, y compris une capacité réduite et des couvre-visages obligatoires à porter en tout temps par les participants, les exposants, le personnel et les agents de police. Nous continuerons d’évaluer nos politiques, d’écouter les commentaires de la communauté, de suivre les conseils des responsables de la santé publique et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre la PAX West aussi sûre que possible. Nous ferons toujours ce que nous pouvons pour soutenir la communauté mondiale des joueurs et les villes que PAX appelle sa maison.

Au cours des semaines et des mois à venir, nous verrons comment d’autres événements en personne abordent ces défis, à mesure que les plans et les emplacements commencent à s’ouvrir.

