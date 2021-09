Paxcom dévoile son nouveau logo et son nouveau site Web

Le nouveau logo représente l’honnêteté, la simplicité et l’avenir de l’entreprise axé sur la technologie, a déclaré Punit Sindhwani, PDG de Paxcom.

La société de technologie Paxcom a annoncé son changement de marque. Elle a lancé un nouveau logo et repensé son site Web d’entreprise dans le cadre de son exercice de rebranding. Cette décision fait suite à sa fusion avec Paymentus, solution de facturation et de paiement électronique sans papier. Paxcom a toujours cru en une évolution constante et en se réinventant pour suivre le rythme du temps, a déclaré Punit Sindhwani, PDG de Paxcom. “Avec cette nouvelle identité de marque améliorée, je voudrais exprimer ma gratitude à nos employés et clients du monde entier pour avoir fait partie de ce voyage”, a ajouté Sindhwani.

« C’est plus qu’un simple nouveau logo ; il représente l’engagement de notre organisation envers nos valeurs d’honnêteté, de simplicité et d’avenir axé sur la technologie. Nous avons constaté une augmentation de 120 % de nos activités domestiques depuis le début de 2020, et nous prévoyons que nos revenus tripleront au cours des deux prochaines années, la majeure partie de cette croissance provenant des marchés nord-américains et asiatiques », a-t-il déclaré.

Le nouveau logo présente des couleurs bleu nuit, blanc et gris. Les couleurs évoquent les valeurs de simplicité et d’honnêteté associées à Paxcom, tout en restant cohérentes avec la marque Paymentus, a déclaré la société dans un communiqué. De plus, la nouvelle police de caractères met l’accent sur l’orientation technologique audacieuse de l’entreprise.

Le nouveau site Web est doté d’un design épuré et moderne, d’une interface utilisateur transparente et simplifiée. Il sert de référentiel d’informations utiles pour les partenaires via des blogs et des ressources pertinentes, tout en fournissant des détails sur toutes ses solutions et services de commerce électronique.

Paxcom fournit des solutions e-commerce et omnicanal aux marques pour leur croissance e-commerce. Il prétend servir des clients dans 20 pays. De plus, son outil d’analyse de données analyse plus de 1,4 lakh de produits sur 148 plates-formes, plus de 450 codes PIN dans 11 langues par jour, a déclaré la société dans un communiqué.

