Paxful

Paxful déploie la fonctionnalité de paiement Bitcoin pour les entreprises en ligne

La populaire société de blockchain peer-to-peer (P2P) Paxful a lancé un nouveau produit, baptisé Paxful Pay, qui permettrait aux entreprises en ligne de recevoir des paiements Bitcoin, selon son communiqué de presse.

Les commerçants peuvent détenir des bitcoins

Paxful Pay permettrait aux clients de payer les commerçants en ligne en utilisant plusieurs modes de paiement. Une fois le paiement reçu, Paxful le convertirait en Bitcoin et l’enverrait au portefeuille du commerçant.

Paxful ne s’arrête pas avec Bitcoin. Selon la feuille de route, l’USDT du populaire stablecoin Tether serait également pris en charge dans les semaines à venir. Le service est principalement destiné aux clients Paxful, ce qui signifie qu’ils pourront facilement intégrer d’autres services Paxful tels que le portefeuille et le marché. Les nouveaux utilisateurs devront s’inscrire pour un compte Paxful, ce qui faussera probablement le flux e-commerce.

Artur Schaback, COO et co-fondateur de Paxful, a expliqué pourquoi le produit était nécessaire pour les achats en ligne. Il a dit:

« Nous sommes ravis d’apporter Paxful Pay à notre communauté mondiale. Il existe un besoin évident d’offrir des options locales pour le bitcoin et ce produit est l’aboutissement de nos efforts pour répondre à cette demande. En offrant aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des achats en utilisant près de 400 modes de paiement, ils disposeront désormais d’une solution financière encore plus solide à portée de main. Nous avons hâte d’étendre cette offre pour englober le plus de commerçants possible. »

Paxful a déclaré que Paxful Pay a intégré plus de 100 marchands et envisage d’en ajouter d’autres avant la fin de l’année. La société continue de déployer une suite de produits cryptographiques innovants pour faciliter l’adoption. Paxful a déjà lancé une carte de débit crypto en novembre de l’année dernière. La carte permet aux utilisateurs de convertir Bitcoin en monnaie fiduciaire au moment de l’achat.

L’accent de Paxful sur le marché africain

Bien que Paxful ait des utilisateurs aux États-Unis et en Asie, il se concentre principalement sur le marché africain. Cela pourrait être attribué aux entreprises P2P de masse qui existent en Afrique.

Selon la société basée à New York, le Nigeria est son plus grand marché et le plus grand marché P2P en Afrique subsaharienne. Le Kenya et l’Afrique du Sud ont également de grandes entreprises P2P.

L’année dernière, la société a révélé qu’elle cherchait activement à unir ses forces avec des acteurs de la cryptographie nés en Afrique pour accroître sa part de marché sur le continent.

Fondée en 2015 avec son siège à New York, Paxful compte plus de six millions d’utilisateurs et plus de 5 milliards de dollars négociés sur sa plate-forme depuis sa création.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.