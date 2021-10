Paxful enregistre une augmentation de 57% du trading de Bitcoin

Le forum international P2P fintech a atteint une augmentation annuelle de 57% du volume des échanges de Bitcoin et une augmentation annuelle de 83% pour les utilisateurs basés au Nigeria. Selon les rapports d’examen de Paxful, la plate-forme fintech a récemment lancé PaxNinja, le nouveau centre éducatif sur la cryptographie au Nigeria. La société est représentée par les secteurs public et privé et les utilisateurs de crypto-monnaie du Nigeria. La plate-forme PaxNinja renforce les efforts de l’entreprise pour améliorer les connaissances sur la crypto-monnaie et encourager son adoption massive. Aujourd’hui, la société est associée à dix membres et a son siège social à Wuse Central à Abuja, au Nigeria.

La mission principale de l’entreprise est de favoriser l’adoption et le commerce de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies par le biais de l’éducation, de la formation et de l’information parmi les masses. Paxful espère que les communautés locales du Nigeria seront en mesure de comprendre et d’utiliser les crypto-monnaies. Ray Youssef, PDG et co-fondateur de Paxful, espère que les Nigérians se sentiront plus habilités à recevoir une éducation et une formation en crypto-monnaie sur la plate-forme Paxful. Selon lui, le Nigeria est l’un des leaders de l’adoption et de l’utilisation de Bitcoin dans le monde, et la puissance crypto du Nigeria s’améliorera davantage si les organisations commerciales commencent également à adopter des actifs crypto. Artur Schaback, le COO et co-fondateur de Paxful, a ajouté que c’est l’objectif ultime de Paxful de sonder le potentiel inexploité et la vraie valeur de la crypto-monnaie au Nigeria. Pour une telle action, il est essentiel que Paxful travaille au niveau local avec des débutants et des passionnés de crypto.

Paxful est facile à utiliser et très populaire au Nigeria. Actuellement, la plateforme est associée à plus de 1,5 million d’utilisateurs. À l’heure actuelle, Paxful se concentre également sur l’éducation des législateurs nigérians concernant l’acceptation de la crypto-monnaie dans l’économie du pays.