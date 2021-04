Paxful nie les rapports de fuite de données clients

Une source en ligne anonyme a récemment été repérée en train de vendre des données de clients privés et d’employés prétendument obtenues à partir de l’échange crypto Paxful. Un porte-parole de la société a toutefois déclaré à Cointelegraph qu’aucune donnée client n’avait été mise en péril.

«Les données de nos clients n’ont en aucun cas été compromises», a déclaré vendredi le porte-parole. «Il n’y a pas eu de violation de données sur la plate-forme Paxful», ont-ils noté, ajoutant:

«Les données sur les employés que la personne prétend avoir ont été obtenues illégalement auprès d’un fournisseur tiers que Paxful utilisait auparavant; Paxful a mis fin à son contrat avec ce fournisseur en septembre 2020. Nous avons pris des mesures pour que nos employés ne soient pas impactés par cet événement et nous continuons à surveiller activement la situation par mesure de précaution. »

Vendredi, quelqu’un a publié un message dans une chaîne Telegram en langue russe intitulé “Fuites d’informations” qui disait: “Un vidage de la base de données des utilisateurs enregistrés et des employés de la plate-forme de trading de crypto-monnaie P2P paxful.com a été mis en vente sur le Forum fantôme anglophone. »

Le message mentionnait des numéros de téléphone, des noms et des adresses ainsi que d’autres informations privées qui auraient été appréhendées et mises à disposition à l’achat dans le cadre d’un «dépotoir» qui aurait compté plus de «4,8 millions d’entrées».

Les piratages et les fuites de données ne sont malheureusement pas rares dans un monde de plus en plus habitué à la technologie. Facebook a récemment subi un piratage qui a compromis les données de plus de 500 000 clients. Des millions de personnes ont été touchées par la fameuse fuite d’Equifax de 2017. La société de portefeuilles matériels cryptographiques Ledger a également souffert de problèmes de piratage de données en 2020.