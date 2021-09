Paxos et Interactive Brokers ont autorisé le trading de crypto-monnaie pour les institutions

in

Selon un récent communiqué de presse, Interactive Brokers s’est associé à Paxos pour fournir des services de crypto trading et de garde aux investisseurs institutionnels. L’annonce indique que les entreprises prendront initialement en charge quatre des plus grandes crypto-monnaies. Cela inclut Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash.

Les clients d’Interactive Brokers ont enfin accès au trading crypto

Afin de fournir de nouveaux services à ses clients, l’organisation mondiale de courtage Interactive Brokers s’est associée à Paxos Trust Company, qui agit comme une plate-forme d’infrastructure de blockchain. Les deux ont proposé un nouveau produit qui comprend le trading des quatre plus grandes crypto-monnaies mentionnées ci-dessus.

Les frais de négociation varieront de 0,12 % à 0,18 %, selon le volume mensuel. Les clients pourront désormais également utiliser la nouvelle offre, avec un minimum par commande de seulement 1,75 $.

Le PDG de la société de bourse ; Milan Galik, a déclaré que la principale raison du lancement du service d’assistance aux actifs numériques est l’intérêt croissant des clients institutionnels. La demande de services similaires a augmenté dans l’ensemble du secteur commercial, les institutions du monde entier cherchant à s’exposer aux crypto-monnaies. Quant au PDG de Paxos, Charles Cascarilla, il a salué le nouveau partenariat, déclarant que la nouvelle opportunité de cryptographie pourrait être très bénéfique pour les clients des deux sociétés.

Après tout, Paxos propose une infrastructure de blockchain réglementée pour s’assurer que les entreprises peuvent assurer la sécurité et réduire les risques.

Interactive Brokers envisage de lancer un service lié à la crypto-monnaie depuis le début du mois de juin de cette année, lorsqu’il a promis que quelque chose de ce type viendrait. Le président de la société, Thomas Peterffy, a même souligné que le trading de crypto-monnaies devrait être activé d’ici la fin de l’été, ce qui s’est avéré être une évaluation très précise à l’époque.

Il a également confirmé que le crypto trading est continuellement demandé par les clients et est sans aucun doute ravi que la société puisse désormais répondre à cette demande.

