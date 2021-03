Payday 3 arrive sur consoles et PC en 2023

Par Stephany Nunneley, Vendredi 19 mars 2021 à 13h14 GMT

Starbreeze a annoncé une fenêtre de sortie pour Payday 3.

À venir en 2023, Payday 3 sera disponible sur PC et consoles.

Bien que les plates-formes de console n’aient pas été annoncées, il est prudent de supposer que la PS5 et la Xbox Series X / S seront incluses.

Du contenu et des fonctionnalités supplémentaires sont prévus pour le long terme au-delà de la date de sortie d’origine.

Parallèlement à la fenêtre de publication, Starbreeze a également annoncé un accord de coédition avec Koch Media avec Starbreeze conservant la propriété de l’IP Payday.

«Nous sommes ravis d’annoncer cet accord de coédition exclusif à long terme sur Payday 3 avec Koch Media, qui partage notre passion pour la franchise et le modèle« Games as a service »», a déclaré Tobias Sjogren, PDG de Starbreeze Action. «En plus de garantir le développement continu, cet accord sécurise la publication mondiale de Payday 3 ainsi que les efforts de marketing tout au long du cycle de vie du jeu. Nous avons maintenant une base solide pour un lancement réussi. »

Starbreeze cherchait un éditeur pour le jeu depuis un certain temps et s’inquiétait à un moment donné d’obtenir un financement pour le titre.

Payday 3 a été annoncé en 2016 avec la nouvelle Overkill a transféré les droits de la série Payday à Starbreeze.

Le développement du titre a officiellement débuté en 2017 et en 2019, une fenêtre de publication 2022-2023 a été fournie.