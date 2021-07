Payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies : créez un jeu

Il ne fait aucun doute que les crypto-monnaies sont un moyen de paiement sécurisé sans intermédiaires et c’est pourquoi elles sont devenues une option très attrayante pour de nombreux secteurs, tels que les jeux en ligne. Les casinos en ligne suivent cette tendance et il est plus que possible que dans un avenir pas trop lointain, vous puissiez payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies. Découvrez ce que 2021 nous apportera et au-delà !

Tendances qui suggèrent que payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies est plus proche qu’il n’y paraît

1.Les casinos les proposeront comme option de paiement

Bien qu’à l’heure actuelle il existe très peu de casinos en ligne, et presque aucun de renom, qui offrent la possibilité de parier avec des crypto-monnaies, de plus en plus de plateformes acceptent ces devises. En raison de la forte concurrence entre les nombreux acteurs du secteur, il est plus que probable qu’ils commenceront à explorer cette option comme moyen de se différencier.

Gardons à l’esprit que les casinos en ligne couvrent tous les modes de paiement courants : des cartes de crédit aux virements bancaires. La popularité de ces devises est ce qui peut rendre intéressant pour les opérateurs que les clients puissent payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies.

2.La connaissance et l’utilisation des crypto-monnaies par les joueurs augmenteront

Les crypto-monnaies sont bien plus qu’une tendance et elles attirent sans aucun doute beaucoup d’attention mondiale. Il n’est pas difficile d’en déduire que les joueurs en ligne, habitués à l’environnement numérique, les connaissent et les valorisent en tant qu’option.

Car pour eux, payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies comme Bitconin présente des avantages évidents :

Ils sont discrets : il n’y a pas d’intermédiaires et ils sont « invisibles » pour les banques et les administrations.

Ils sont anonymes – De nombreux joueurs en ligne préfèrent probablement rester anonymes et discrets. Les transactions cryptographiques n’utilisent pas vos comptes bancaires ou vos cartes de crédit. Le casino n’a besoin que de votre adresse de portefeuille numérique.

Ils sont plus sûrs : vous ne devez pas laisser votre numéro de carte de crédit ou d’autres informations bancaires. Bien que les plateformes de jeux en ligne soient généralement sûres et y investissent des ressources, les crypto-monnaies peuvent être une excellente alternative totalement sûre.

Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs découvriront ces avantages, le nombre de ceux qui préfèrent utiliser des devises numériques pour jouer en ligne augmentera.

3. Crypto-monnaies : plus que Bitcoin

Bien que Bitcoin soit la crypto-monnaie dominante, il existe également d’autres options. Ethereum semble s’être positionné comme une sécurité cryptographique stable. Dogecoin, Litecoin et d’autres alternatives au BTC commencent également à prospérer. Les rapports indiquent que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a dépassé les 2,5 billions de dollars, ce qui est impressionnant.

Les casinos en ligne devraient être intéressés à augmenter leur sélection de crypto-monnaies. De nombreux joueurs investissent dans la cryptographie et ils ont différentes devises numériques dans leurs portefeuilles. La possibilité de les utiliser pour jouer à leurs jeux préférés pourrait les attirer vers un site de jeu spécifique.

4. Les transactions doivent être accélérées

Certains casinos en ligne prennent du temps pour traiter les transactions cryptographiques en fonction du fournisseur et de la transaction. Cependant, la plupart des fournisseurs essaient d’effectuer des dépôts instantanément, car les joueurs peuvent rapidement avoir besoin de fonds.

Les plateformes de jeux en ligne qui veulent être plus attractives pour les joueurs jouant avec des crypto-monnaies devraient rationaliser les transactions.

5. Ce que nous aimons le plus entendre : pas de commissions

Outre une plus grande agilité dans les transactions, une autre tendance que nous pouvons voir est la commission minimale ou nulle dans le traitement des crypto-monnaies. Aujourd’hui, toutes les banques et autres services de paiement incluent un certain type de commission pour les retraits d’argent ou les virements. Les banques et autres services de paiement incluent généralement des frais de traitement pour chaque demande de retrait. Cependant, les transactions de crypto-monnaie sont exemptes de courtage et de frais.

Les casinos facturent parfois une commission, mais c’est quelque chose que l’on pourrait voir évoluer puisque, comme nous l’avons dit précédemment, la saturation des acteurs du secteur les pousse à rechercher des formules qui les rendent plus attractifs pour les joueurs.

6. Bonus et promotions axés sur les crypto-monnaies

Les casinos en ligne peuvent décider de motiver les joueurs à utiliser les crypto-monnaies en créant des promotions spécifiques axées sur ces devises.

Ces types de promotions pourraient viser à offrir plus de points de fidélité si BTC est dépensé, notamment des jeux qui utilisent la blockchain ou des bonus pour les dépôts effectués en crypto-monnaies.

7. Pas seulement le casino en ligne

Bien que normalement, lorsque nous pensons aux jeux d’argent en ligne, nous pensons aux casinos en ligne, nous constatons qu’il existe de nombreuses autres sociétés liées au divertissement numérique qui investissent dans le BTC ou d’autres devises. Cela signifie qu’en plus des casinos en ligne, nous avons pu constater l’utilisation généralisée de ces monnaies dans les salles de bingo en ligne et même dans les jeux d’adresse dans lesquels des monnaies virtuelles sont obtenues.

La législation actuelle ne semble pas permettre l’utilisation de ce type de monnaies dans les jeux vidéo en ligne à moyen terme, mais à l’avenir cela pourrait même devenir une réalité.

8. Un marché du jeu plus régulé

Les crypto-monnaies sont depuis longtemps dans le collimateur des gouvernements et des institutions financières qui souhaitent réguler ces modes de paiement. L’émission de monnaie numérique par les banques centrales ne semble pas exagérée.

Le secteur des jeux est assez réglementé dans de nombreux pays pour un problème de sécurité, et l’utilisation de la technologie Blockchain peut automatiser le processus et cette réglementation peut faire partie du protocole. Il n’y aura aucun moyen de manipuler les jeux basés sur la blockchain. Cela contribuera à la sécurité des joueurs et facilitera le travail des autorités des jeux. Il est clair que payer dans les casinos en ligne avec des crypto-monnaies rendra le secteur beaucoup plus sûr.

Conclusion

Au vu des tendances et de la popularité indéniable des crypto-monnaies, elles seront plus présentes que jamais dans les jeux d’argent en ligne. Les casinos élargiront la sélection de crypto-monnaies valides à jouer et offriront des avantages spéciaux pour l’utilisation de ces méthodes de paiement. Les utilisateurs apprécieront positivement ces options de paiement rapides et sécurisées et pour les casinos, ce sera une opportunité de différenciation qui les aidera à augmenter leur part de marché.