Payer davantage les artistes, selon les services de musique en streaming ; Apple prudent

Apple a mis en garde contre une proposition visant à augmenter la part des revenus de la musique en streaming versée aux artistes de 16% actuellement typique à un taux beaucoup plus élevé de 50%.

Le gouvernement britannique a proposé une « réinitialisation complète » du modèle économique du streaming musical, afin que les artistes et auteurs-compositeurs soient mieux rémunérés…

BBC News rend compte des conclusions d’une enquête de six mois menée par la commission parlementaire du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS).

“Alors que le streaming a apporté des bénéfices importants à l’industrie de la musique enregistrée, les talents derrière elle – interprètes, auteurs-compositeurs et compositeurs – sont perdants”, a déclaré Julian Knight, député, qui préside [the] Comité. “Seule une réinitialisation complète du streaming qui consacre dans la loi leurs droits à une part équitable des revenus fera l’affaire” […] Dans un rapport, ils ont déclaré que les redevances devraient être réparties à 50/50, au lieu du taux actuel, où les artistes reçoivent environ 16%.

Les auteurs-compositeurs sont encore moins payés que les interprètes.

L’auteur-compositeur pop Fiona Bevan a révélé qu’elle n’avait gagné que 100 £ pour un morceau de l’album numéro un de Kylie Minogue, Disco. “En ce moment, les auteurs-compositeurs à succès conduisent Ubers”, a-t-elle déclaré aux députés. “C’est assez honteux.”

Le rapport indique que les services comme Apple Music et Spotify devraient être traités de la même manière que les émissions de radio, où les artistes sont payés 50% des frais.

Comme on pouvait s’y attendre, les labels de musique – qui conservent actuellement la part du lion des revenus du streaming – se sont opposés, affirmant que l’argent qu’ils gagnent est ensuite réinvesti dans de nouveaux artistes. Plus surprenant, Apple a signalé une note prudente.

Les représentants des sociétés de streaming ont suggéré qu’ils étaient « ouverts » quant à la modification du système de redevances, mais ont noté que 70 % de leurs revenus vont déjà aux labels, aux éditeurs et aux artistes. “C’est une entreprise à marge étroite, il ne faudrait donc pas grand-chose pour bouleverser le soi-disant panier de pommes”, a déclaré Elena Segal d’Apple Music.

S’il est vrai que les services de streaming ont du mal à atteindre le seuil de rentabilité, et encore moins à réaliser des bénéfices, la recommandation ici serait que les labels de musique prennent une part beaucoup plus petite. En effet, le seul service de streaming qui a été critiqué était YouTube, qui paie moins du quart du montant payé par Apple Music.

Apple est le deuxième service de streaming musical le plus généreux, après Tidal. Un tweet de cette semaine a suggéré que Peloton paie beaucoup plus que tous les services de streaming, mais c’est probablement parce qu’il doit acheter des droits de synchronisation, qui sont nettement plus chers que le simple streaming de la musique par lui-même.

Ce qui n’est pas clair, c’est comment YouTube a pu négocier des tarifs aussi bas alors qu’une grande partie de son utilisation est la synchronisation, c’est-à-dire la musique utilisée comme bande-son vidéo.

Un sondage de l’année dernière a révélé que près des deux tiers des abonnés à la musique en streaming seraient prêts à payer plus si les revenus supplémentaires allaient aux artistes.

Photo : Omid Armin/Unsplash

