Payer en bitcoin avec les cartes Mastercard serait plus facile après cette alliance commerciale

in

Faits marquants:

Mastercard travaille aux côtés d’entreprises comme Circle, Uphold, Paxos et Bitpay.

L’USDC sera utilisé comme moyen pour les émetteurs de payer Mastercard.

La société multinationale de services financiers Mastercard a annoncé une alliance pour améliorer son programme de cartes pour les banques, les portefeuilles et les échanges de bitcoins et autres crypto-monnaies. Parmi les sociétés impliquées dans le partenariat figurent Uphold, Bitpay, Evolve Bank & Trust et Paxos Trust Company, qui collaboreront pour simplifier la conversion des crypto-monnaies en monnaie nationale.

De plus, la multinationale en partenariat avec Circle, le créateur du stablecoin USD Coin (USDC), pour réaliser un plan pilote. Selon les plans annoncés, l’USDC sera utilisé comme moyens de paiement pour permettre aux émetteurs de cartes de régler les paiements à Mastercard.

L’accord prévoit que Mastercard, Paxos et Circle utilisera leurs plates-formes pour accélérer la conversion de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, via l’USDC.

“La simplification du processus permettra à davantage de banques et de partenaires d’offrir à leurs consommateurs la possibilité de payer avec des crypto-monnaies”, indique le communiqué publié le 20 juillet.

Actuellement, les fournisseurs de crypto-monnaie envisageant de lancer ou d’étendre des programmes de cartes “pourraient rencontrer un défi opérationnel pour effectuer la conversion de devises”, ce que Mastercard considère “une étape critique qui précède la liquidation” dans son réseau, notent-ils.

En ce sens, la société estime que L’engagement à Evolve, Paxos and Circle « résout ce défi » pour les participants de toute l’industrie, ils se sont démarqués.

Mastercard précise le rôle de ses partenaires

Comme indiqué initialement, Mastercard s’est associée à plusieurs entreprises du secteur pour lancer les tests pilotes.

Mastercard s’attend à ce que les nouvelles améliorations attirent davantage d’entreprises des secteurs financiers traditionnels et de la crypto-monnaie.

Dans le cas des entreprises choisies pour faciliter l’émission de la carte, Mastercard rapporte qu’elle est en discussion avec Evolve Bank & Trust et la Metropolitan Commercial Bank. En ce qui concerne la technologie liée aux portefeuilles de crypto-monnaie et aux services de garde, travaillent avec Uphold et BitPay.

Alors que, pour soutenir le traitement et la gestion des programmes, en partenariat avec Apto Payments et Galileo Financial Technologies.

Approbation Mastercard des stablecoins et du bitcoin

Le géant de l’industrie des paiements avait déjà donné son feu vert aux stablecoins et au bitcoin.

En février dernier, Mastercard a indiqué que donnerait le feu vert stablecoins, car il les considérait comme plus fiables, parmi de nombreuses options de paiement générales actuellement disponibles, comme indiqué par CriptoNoticias.

De même, il a annoncé que, d’ici la fin de cette année, permettra aux commerçants affiliés à Mastercard qui reçoivent des paiements en crypto-monnaies via leur réseau.