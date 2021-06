Payeriez-vous 15 millions pour une McLaren F1 avec seulement 387 km ? | Moteur

La McLaren F1 est une source d’inspiration pour les amateurs de supercars. Une voiture qui pourrait rapporter 15 millions de dollars.

le McLaren F1 c’est une inspiration pour les amateurs de super voitures de sport. C’est l’une des meilleures de l’histoire, une voiture créée avec un seul objectif, que le conducteur expérimente quelque chose d’unique. De plus, comme il sied aux meilleures voitures de l’histoire, son développement suffirait à plusieurs livres (regardez comment la McLaren F1 a été créée). Eh bien, à la vente aux enchères Gooding and Company à Pebble Beach en août, il y aura une unité en parfait état. Une voiture qui pourrait atteindre 15 millions de dollars.

L’unité spécifique est le nombre de châssis 029. Il présente le coloris unique Creighton Brown, avec un mélange de cuir Light Tan et Dark Brown à l’intérieur. Le point culminant est qu’il a un peu plus de 300 km. visites, 387 pour être exact. Et c’est que ses deux propriétaires, d’abord japonais et plus tard américains, n’ont pas apprécié ce travail d’ingénierie que tout le monde rêve de commencer.

L’ensemble comprend des éléments très exclusifs. Entre autres, le trousse à outils en titane doré nous en avons parlé il y a quelques mois. Assemblez la rare montre TAG Heuer et présentez le coffre à outils FACOM avec mousse. Nous ne sommes pas surpris qu’il ait toujours les pneus Goodyear Eagle F1 d’origine, et c’est que sans aucune usure ils n’auront qu’à être protégés du temps qui passe.

On ne voit pas trop de McLaren F1 dans cet état, on pourrait risquer de dire que c’est unique. Ce qui ne varie pas avec le reste des unités, c’est le puissant moteur d’origine BMW avec V 12 cylindres de 6,1 litres Avec ce cœur, la supercar annonçait une puissance finale de 627 ch et 652 Nm de couple. Avec cela, il pourrait lancer le 0-100 km/h en seulement 3,2 secondes et passer de 320 km/h en vitesse de pointe.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.