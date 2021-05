Payeriez-vous 5 euros de moins pour votre abonnement Netflix ou HBO, en échange de publicités? HBO Max propose déjà cette option | Divertissement

La concurrence dans le monde du streaming devient de plus en plus grande et les utilisateurs doivent être conservés tout ce qu’il faut. Même s’il faut viser la télévision traditionnelle, celle dans laquelle il fallait avaler des publicités …

Il semble que les abonnements traditionnels ne donnent plus à vivre, avec Netflix en pertes et HBO Max lance un nouvel abonnement moins cher, avec des publicités.

Il s’appelle HBO Max avec annonces (HBO Max avec publicités) et premières aux États-Unis en juin Au prix de 9,99 $ par mois. C’est 5 $ de moins que l’abonnement standard sans publicité, qui coûte 14,99 $ par mois.

Warner explique dans le communiqué de presse que le système publicitaire est le plus léger du monde du streaming, et laisse également entendre qu’il le sera annonces personnalisées en fonction de la série et des films que l’utilisateur regarde sur la plate-forme.

Les clients qui s’inscrivent pour cela nouvel abonnement avec les publicités HBO Max Ils auront accès à tout le contenu du catalogue, à une exception près.

Cet abonnement le moins cher ne vous permettra pas de voir des films sortis en même temps sur HBO Max et en salles, pendant le premier mois que dure l’exclusivité. Ils pourront les voir plus tard lorsqu’il sera réapprovisionné sur la plateforme.

Sinon, ils auront accès à la même série et au même contenu de film que les autres.

Dans le même communiqué de presse, HBO a également précisé que Cet abonnement avec annonces n’atteindra pas d’autres pays pour le moment. Il indique que HBO Max sortira dans 39 pays d’Amérique latine et des Caraïbes en juin, et arrivera en Espagne, au Portugal, en Europe centrale et dans les pays nordiques, «plus tard cette année».

Le nouveau Chromecast est livré avec de nombreuses améliorations, telles que la résolution 4K et une toute nouvelle interface. Il est officiellement en vente maintenant.

HBO Max a récemment publié du contenu de haut niveau, tel que le film Justice League de Zack Snyder, et dans quelques jours, nous pourrons voir la réunion tant attendue des amis.

HBO Max C’était la première, mais quelque chose nous dit que d’autres plates-formes vont adopter le même concept: abonnements moins chers, avec annonces. L’idée vous semble-t-elle intéressante? Payeriez-vous 5 euros de moins par mois, en échange d’annonces?