Payeriez-vous un abonnement pour Android sans publicité et des mises à jour à long terme ?

“Il y a un prix à payer si vous voulez améliorer les choses, un prix à payer juste pour laisser les choses telles qu’elles sont, un prix pour tout.” -Harry Browne

L’arrivée de smartphones haut de gamme à bas prix ces dernières années a entraîné un changement monumental dans le modèle commercial de la vente de smartphones.

Pour mettre en évidence l’exemple le plus médiatisé, l’accent initial de Xiaomi sur les téléphones à bas prix a bouleversé l’industrie des smartphones sur des marchés comme l’Inde à plus d’un titre. Pour les acheteurs de smartphones à petit budget, le changement le plus immédiat et le plus apparent était la large disponibilité de matériel haut de gamme et abordable. Mais il y avait un coût qui devait être payé quelque part.

Oui, je parle des publicités et des bloatwares. Sur les téléphones de Realme à Oppo à Redmi, les bloatwares sont souvent déguisés en applications préchargées utiles. Les annonces qui prennent le contrôle de l’écran de verrouillage ou de l’écran d’accueil sont désormais acceptées dans le cadre de l’offre lors de l’achat d’un téléphone économique.

Il y a un coût à payer pour du matériel bon marché, et cela vient du logiciel.

Ce problème a été encore exacerbé par la banalisation croissante du matériel. Les composants hautes performances étant devenus moins chers, le nombre d’options de smartphones sur le marché a augmenté.

Cette course pour offrir le plus de matériel pour votre argent n’est pas si difficile à mener, et cela a été un jeu d’enfant pour les marques de copier le modèle ad nauseam, avec quelques variations mineures. Cependant, il y a un coût à payer pour du matériel bon marché, et cela vient du logiciel.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Votre téléphone n’est désormais qu’un support pour les services Internet d’une entreprise, et il existe un écosystème tentaculaire de micro-transactions qui se déroulent dans la paume de votre main. Ces micro-transactions se produisent de plusieurs manières, souvent sans que les utilisateurs s’en rendent compte.

Le type de monétisation le plus flagrant, bien sûr, est la publicité manifeste éclaboussée sur les écrans d’accueil, les écrans de verrouillage, les barres de notification, les applications propriétaires et parfois même les menus de paramètres. Votre écran de verrouillage inactif ou l’espace blanc dans les applications sont devenus les panneaux d’affichage les plus pertinents pour les annonceurs.

Les analyses recueillies à partir de ces publicités, comme ce sur quoi vous cliquez et combien de temps vous passez à regarder une publicité, sont beaucoup plus utiles pour les annonceurs que l’espace publicitaire traditionnel. Ce sont des données concrètes et exploitables, et les annonceurs sont heureux de payer pour cela.

Des analyses approfondies font de votre téléphone le panneau d’affichage idéal pour les annonceurs.

Les livraisons de smartphones sur des marchés comme l’Inde se comptent par centaines de millions chaque année. La majorité de ces appareils sont vendus à des prix défiant toute concurrence et les revenus du matériel sont prévisiblement limités. En effet, certaines marques comme Xiaomi s’engagent à maintenir leurs marges à moins de 5%.

Les revenus récurrents des publicités compensent cependant le déficit des coûts du matériel. Le potentiel de profit est suffisamment élevé pour que même des marques haut de gamme comme Samsung soient désormais suffisamment effrontées pour inclure des publicités dans leurs options haut de gamme.

Quelque chose doit changer.

Les mises à jour logicielles sont un gâchis, mais comment peuvent-elles être corrigées ?

Les publicités et les ballonnements ne sont pas les seuls problèmes. L’autre gros problème concerne les mises à jour logicielles. Bien que cela ne semble pas le cas, le problème des mauvaises mises à jour logicielles est directement lié aux anciens problèmes.

Les expéditions de smartphones sont importantes pour n’importe quelle marque, mais elles deviennent doublement importantes lorsqu’une source majeure de revenus provient des soi-disant « services Internet ». Plus les volumes sont élevés, plus la base d’utilisateurs est importante, plus il y a d’annonces à diffuser et plus d’argent à gagner.

Un moyen simple d’augmenter les volumes ? Une surabondance constante de mises à niveau et de variations mineures. Cette volonté constante de vendre du matériel neuf et d’inonder le marché d’options a créé un gâchis de mises à jour logicielles. Des calendriers incertains au support logiciel limité ou inexistant, le mieux que vous puissiez espérer semble être deux mises à jour logicielles majeures à une date imprévisible.

Bien sûr, Samsung et OnePlus s’améliorent pour offrir une assistance à long terme pour leurs téléphones. Malheureusement, ces trois années de mises à jour sont limitées aux seuls appareils premium. C’est le matériel d’entrée et de milieu de gamme qui en souffre vraiment. Le OnePlus Nord N100, par exemple, obtient une pitoyable promesse de mise à jour malgré le fait qu’il contient plus que du matériel réparable. Autrement dit, ce n’est pas suffisant.

Malheureusement, les entreprises se soucient de maximiser leurs profits, et le coût de prise en charge d’un téléphone d’entrée de gamme peut dépasser de loin les revenus potentiels qui en découlent. Le support logiciel à long terme nécessite une équipe dédiée travaillant au téléphone, testant et publiant des correctifs mensuels. Les mises à jour majeures d’Android nécessitent des investissements sous forme de coûts de licence, de certification et de déploiement. Entre le volume de variantes et les coûts impliqués, les calculs ne correspondent tout simplement pas pour de nombreux fabricants de smartphones.

Le support logiciel par abonnement pourrait être une solution

Il pourrait cependant y avoir une solution à portée de main : un niveau premium offrant une expérience sans publicité et la promesse d’un support plus long pourrait trouver un équilibre entre les coûts matériels et le support logiciel.

Avant que vous ne m’étouffiez, il y a un précédent pour ça. Le Kindle d’Amazon est livré avec des publicités prêtes à l’emploi. Des frais de 20 $ suppriment cela. Pour les personnes qui ne se soucient pas des publicités, c’est une réduction de prix sur le matériel. Et ceux qui s’en soucient ont la possibilité d’obtenir leur matériel préféré sans publicité, pour une somme modique unique.

De même, les logiciels de bureau tels que Microsoft Office ou Adobe Suite incluent souvent une durée de support prédéfinie, après laquelle les utilisateurs doivent payer pour passer au dernier niveau.

Les fabricants de smartphones, en particulier les fabricants d’appareils économiques, pourraient intégrer des frais uniques ou un abonnement mensuel en échange d’un meilleur logiciel et d’une meilleure assistance. Pour vraiment stimuler l’adoption, les fabricants pourraient même ajouter des extras comme le stockage en nuage, comme nous l’avons vu avec le OnePlus Red Cable Club en Inde, ou des remises sur les produits de l’écosystème.

Payer pour les mises à niveau logicielles n’est pas idéal, mais c’est un modèle qui a fait ses preuves.

Bien sûr, tous les acheteurs ne passeront pas à un niveau supérieur de logiciel, mais suffisamment le feront. Si l’on se fie aux estimations de notre sondage, la plupart des acheteurs souhaiteraient plus de trois ans de soutien, avec un minimum de trois ans venant juste après.

Même un petit pourcentage des millions d’acheteurs de smartphones pourrait générer suffisamment de revenus pour le faire fonctionner.

Xiaomi a gagné 23,8 milliards de yuans (~ 367 millions de dollars) grâce à son activité de services Internet en 2020, et ce nombre ne fait qu’augmenter. Il n’y a tout simplement aucune incitation pour les marques à abandonner tout cet argent sur la table.

Cependant, les revenus d’un abonnement à un logiciel premium pourraient couvrir le coût du maintien d’une équipe pour gérer les mises à jour tout en débloquant une expérience sans publicité. Ce serait également une victoire facile en matière de relations publiques et une solution possible au problème d’image des marques axées sur le budget en Inde et ailleurs.

David Imel / Autorité Android

Ce n’est pas idéal, mais avoir des options est toujours génial

Pour le meilleur ou pour le pire, le modèle subventionné par la publicité fonctionne pour l’industrie indienne des smartphones. Mais cela ne fonctionne pas si bien pour les millions d’acheteurs affligés des terribles effets secondaires de ce modèle. Un modèle d’abonnement pourrait être la solution. Cela pourrait alléger le fardeau des coûts pour les acheteurs et rendre les logiciels de qualité plus accessibles tout en garantissant des revenus soutenus pour le fabricant.

Les logiciels premium ont un coût et les acheteurs n’ont pas été disposés à les payer.

En réalité, est-ce que je veux ça ? Absolument pas. Dans un monde idéal, votre smartphone devrait être entièrement à vous, à la fois logiciel et matériel. Cependant, l’état du marché des smartphones dans des régions comme l’Inde est tel qu’aucune marque ne veut risquer de briser le statu quo. Les acheteurs de smartphones sont tellement habitués à du matériel abordable qu’il serait vain d’essayer de revenir à des prix plus élevés. Il suffit de regarder HMD Global ; tout son schtick a été constitué de mises à jour rapides et d’une expérience logicielle propre dépourvue de publicités, mais il fait à peine une brèche dans la part de marché.

Payeriez-vous un service logiciel premium en plus d’un matériel abordable s’il vous offrait une meilleure expérience logicielle et promettait des mises à jour à long terme ?