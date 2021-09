Payez correctement ! Tesco furieux contre les «primes énormes» pour les patrons après le plaidoyer des «étagères vides» pour les poids lourds | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le géant des supermarchés a averti que Noël pourrait être perturbé, car les étagères vides actuellement causées par une pénurie de chauffeurs pourraient entraîner des achats de panique à l’approche de la période des fêtes. Ils craignent que la situation ne se détériore considérablement au cours des prochains mois car il existe déjà de véritables pénuries, tandis que les détaillants ont exprimé leur inquiétude qu’une augmentation soudaine de la demande rende le réapprovisionnement encore plus difficile qu’il ne l’est actuellement.

Andrew Woolfenden, responsable de la distribution et de l’exécution de Tesco au Royaume-Uni, l’a exprimé lors d’une réunion du Cabinet Office la semaine dernière, exprimant son inquiétude que la situation puisse être «dix fois pire».

Il a averti ITV News : “Notre inquiétude est que les images d’étagères vides s’aggravent dix fois d’ici Noël et que nous achèterons alors la panique.”

Tesco a exprimé ses préoccupations à ITV concernant le problème à l’échelle de l’industrie et a identifié qu’une action urgente est nécessaire pour remédier à la pénurie nationale de conducteurs de poids lourds.

Au cours de la réunion, le plus grand supermarché du Royaume-Uni a révélé qu’il manquait de 800 chauffeurs routiers et a exhorté le gouvernement à assouplir temporairement les restrictions imposées aux travailleurs étrangers pour aider à atténuer le problème de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, Tesco a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir accordé des primes aux patrons dans leurs rangs qui seraient dérivées de « des frais de transport attaquants, en particulier la rémunération des chauffeurs ».

Le fondateur de talkSPORT et ancien rédacteur en chef de The Sun Kelvin MacKenzie a fait ces allégations et exprimé sa fureur sur Twitter, exhortant l’entreprise à « payer correctement ».

Il a déclaré: «Un patron de Tesco a affirmé sur ITV qu’il y aurait des étagères vides à moins qu’il ne trouve 800 chauffeurs de poids lourds. Tesco est dans la merde car les patrons ont reçu d’énormes bonus en s’attaquant aux frais de transport, notamment la rémunération des chauffeurs.

« Ce n’est pas une question de gouvernement. Les chauffeurs vous tiennent par les couilles. Payez correctement.

M. MacKenzie affirme que la pénurie n’est pas due à des restrictions imposées par le gouvernement, mais plutôt à une rémunération insuffisante des chauffeurs-livreurs.

On ne sait toujours pas si M. Mackenzie fait référence à l’incident de 2020, où le géant des supermarchés a remis au patron Dave Lewis 6,4 millions de livres sterling, dont 4,8 millions de livres sterling de bonus.

M. Lewis, qui était le directeur général, a reçu 2,4 millions de livres sterling de primes en espèces et 2,4 millions de livres sterling de primes en actions à long terme en plus de ses 1,6 million de livres sterling de salaire et d’avantages sociaux.

Pour remédier à la pénurie de chauffeurs, Tesco offre aux nouvelles recrues des primes de 1 000 £ depuis juillet.

Cependant, Andrew Woolfenden a déclaré que l’entreprise n’avait réussi à attirer autant de conducteurs qu’elle en avait perdu contre des entreprises concurrentes au cours de l’été, ce qui signifie qu’elles sont toujours à perte.

Les experts de l’industrie ont déclaré que pour améliorer les niveaux de dotation, il faut de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Ils attribuent également la pénurie en grande partie au Brexit et aux effets de la pandémie de coronavirus, qui a conduit 14 000 conducteurs européens à rentrer chez eux et seulement 600 d’entre eux.

Un porte-parole de Tesco a déclaré à Express.co.uk : « Nous avons une bonne disponibilité, avec des livraisons arrivant chaque jour dans nos magasins et centres de distribution à travers le Royaume-Uni.

« Bien que la pénurie de chauffeurs de poids lourds dans l’ensemble du secteur ait entraîné certains problèmes de distribution, nous travaillons dur pour les résoudre et pour planifier les mois à venir, afin que les clients puissent obtenir tout ce dont ils ont besoin. »

Cependant, les réponses des Britanniques au tweet de Kelvin ont exprimé leurs pensées et leurs préoccupations concernant la situation.

Un utilisateur, @gillpind, craignait que la situation « n’augmente les prix pour tous ! », tandis que @AndrewWestdene a affirmé que « le traitement des chauffeurs est un gros problème » et a affirmé que « ces entreprises de logistique ne veulent toujours pas payer plus de salaires ”.

Le sentiment a été repris par @LiamDanSalty qui a déclaré “Payez-les ce qu’ils valent et arrêtez d’empocher la marge pour vous-mêmes”.