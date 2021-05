Payez Rs 342 pour une triple couverture d’assurance jusqu’à Rs 2 lakh ! L’inscription à ces programmes gouvernementaux commence le 1er juin

Seuls ceux qui sont dans la limite d’âge et ceux qui ont un compte bancaire sont éligibles pour acheter ces programmes gouvernementaux.

L’inscription aux deux régimes d’assurance gouvernementaux – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) et Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY ), commence le 1er juin de chaque année. En payant une prime totale de Rs 342, on pourra obtenir une triple couverture d’assurance – une couverture en cas de décès accidentel, une couverture en cas d’invalidité et une couverture en vie. La prime doit être payée annuellement et la couverture du régime est jusqu’au 31 mai de l’année prochaine avec un renouvellement des régimes sur une base annuelle.

La couverture en cas de décès et d’invalidité accidentels est sous la police Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), tandis que la couverture vie est sous la police Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).

On peut acheter PMJJBY et PMSBY séparément et payer la prime selon chaque régime. La prime est de Rs 12 pour PMSBY (pour décès accidentel et invalidité) et Rs 330 pour PMJJBY (couverture vie) en une seule fois par an, soit un total de Rs 342 pour couvrir les trois principaux risques de la vie.

La couverture pour les deux régimes est d’un an à partir du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année prochaine et ils doivent être renouvelés chaque année en payant la prime requise. Si vous aviez déjà souscrit à l’un ou aux deux régimes, la prime de renouvellement aurait déjà été déduite par votre banquier.

Comment postuler pour PMJJBY, PMSBY

La demande de PMJJBY et PMSBY se fait par un processus simple et facile. Seuls ceux qui sont dans la limite d’âge et ceux qui ont un compte bancaire sont éligibles pour acheter ces programmes gouvernementaux. De plus, un mandat doit être fourni pour le prélèvement automatique de la prime au moment du renouvellement.

On peut adhérer à l’un de ces deux régimes gouvernementaux en remplissant le formulaire prescrit disponible dans n’importe quelle succursale bancaire. Pour PMJJBY, on peut également s’adresser à Life Insurance Corporation ou à tout autre assureur. Certaines banques ont également pris des dispositions pour s’inscrire en ligne ou via les services bancaires mobiles.

Détails PMSBY

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) propose une assurance contre la mort accidentelle et l’invalidité et est accessible à tous entre 18 et 70 ans. Seuls le décès et l’invalidité résultant d’un accident seront couverts et le décès dû à des causes naturelles telles qu’une crise cardiaque est exclu. En cas de décès dû à un accident, le montant de la couverture est de Rs 2 lakh tandis que pour une invalidité partielle résultant d’un accident, le montant de la réclamation est de Rs 1 lakh.

Le règlement de la réclamation sera effectué sur le compte bancaire de l’assuré ou de son mandataire en cas de décès du titulaire du compte.

Décès : Rs 2 lakh Perte totale et irrécupérable des deux yeux ou perte de l’usage des deux mains ou des pieds ou perte de la vue d’un œil et perte de l’usage d’une main ou d’un pied : Rs 1 lakh Perte totale et irrécupérable de la vue d’un œil ou perte de l’usage d’une main ou d’un pied : Rs 1 lakh

Détails de PMJJBY

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) est l’autre régime public d’assurance sociale. PMJJBY, accessible à toute personne âgée de 18 à 50 ans, offre une couverture vie fixe de Rs 2 lakh. L’avantage de PMJJBY est qu’il offre une couverture vie de la nature du régime d’assurance temporaire. PMJJBY couvre le décès pour quelque raison que ce soit, y compris une crise cardiaque ou un accident ou pour toute autre raison.

Rejoindre PMJJBY en milieu d’année

Pour adhérer à PMJJBY en milieu d’année, le montant de la prime sera décidé en fonction de la date d’inscription et non en fonction de la date de débit du compte. La structure des primes proportionnelles est :

Juin, juillet et août – Une prime annuelle de Rs 330 est payable

Septembre, octobre et novembre – Une prime de Rs 258 est payable

Décembre, janvier et février – Une prime de Rs 172 est payable

Mars, avril et mai – Une prime de Rs 86 est payable.

Il ne faut pas se fier entièrement à la couverture de ces deux régimes, mais l’adhésion peut aider à améliorer la couverture globale. Idéalement, une personne devrait avoir une couverture vie d’au moins sept fois son revenu annuel net.

